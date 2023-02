Des d´aquest dijous 9 de febrer està en marxa el VIII Congrés Nacional d´Ètica i Deontologia Mèdica a Sevilla. Però el seu inici ha coincidit amb la publicació d'un comunicat de la plataforma feminista La Força de les Dones És El Futur de Totes , que denuncia la “manca de transparència” del nou codi deontològic.

L'entitat ha denunciat "la impossibilitat d'accedir al seu esborrany", així com "la manca de consens i de transparència per a la ciutadania amb què s'elabora aquest document", que diuen que "afectarà profundament la nostra salut i les nostres vides".

Per això, diuen que "no romandrem impassibles davant l'explotació reproductiva de les dones" i diuen que "no poden ser legitimades com a tècniques de reproducció assistida pràctiques com la mal anomenada gestació subrogada, l'extracció d'òvuls per a tercers, o els trasplantaments úters de dones vives.

Les feministes asseguren que no toleraran "que els biaixos i estereotips patriarcals i androcèntrics continuïn afectant la ciència, la investigació i el tractament sanitari de les dones" i exigeixen "un tractament multidisciplinari i garantista en els casos de disfòria de gènere" , "que s'acabi amb les desigualtats en salut de les dones i amb la violència mèdica i obstètrica", "que es garanteixi el dret a exercir la interrupció voluntària de l'embaràs a la sanitat pública a tot el territori estatal" i "que es compleixin els protocols contra la violència masclista en tota atenció sanitària que mostri indicis que existeixi”.

El text conclou amb la plataforma advertint que no tolerarà "la introducció de teories acientífiques ni canvis de cap mena que vulnerin els nostres drets".