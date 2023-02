Foto: Mercadona

L'Institut Cerdà ha donat a conèixer el matí d'aquest 9 de febrer, durant la sisena edició de l'Observatori d'Innovació en Gran Consum a Espanya que s’ha celebrat al Ministeri de Ciència i Innovació, les innovacions del sector de l’any 2022.

Com a innovació en processos, ha destacat l'aplicació interna de Mercadona, anomenada DPP, capaç de determinar els costos i la rendibilitat de cada producte, de manera unitària i en totes les etapes de la seva cadena de muntatge, i facilitar la presa de decisions de costos encertades.

L'objectiu d'aquesta aplicació, que la companyia ha desenvolupat internament després d'invertir-hi més de 5 milions d'euros, és optimitzar els seus processos per adaptar-se de manera àgil i flexible a la incertesa del context actual caracteritzat per l'encariment del preu de l'energia, del transport i de les matèries primeres (entre d'altres), i fer compatible l'estalvi de costos amb les millores de qualitat en cada producte. Gràcies a l'ús d'aquesta eina, Mercadona ha aconseguit estalviar fins avui més de 150 milions d'euros. A més, també s’ha reconegut com a innovació en producte el sistema d’obertura fàcil que la companyia, en col·laboració amb el proveïdor Prosol, ha incorporat a l’opercle de la seva gamma de cafè soluble Hacendado (clàssic, descafeïnat i exprés Creme).

Gràcies a aquest nou envàs, el consumidor pot obrir fàcilment el producte prement la tapa mateixa, de manera que s'evita emprar estris addicionals com ara culleretes. Aquesta nova forma, que agilitza i simplifica el procés d'obertura, permet mantenir el gust i l’aroma del cafè en condicions òptimes.