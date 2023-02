Logotip de Netflix

Netflix ha anunciat que acaba amb els comptes compartits entre diferents llars a Espanya i crearà funcions pensades per veure's en una sola casa. Els subscriptors podran triar la ubicació principal del vostre compte perquè puguin utilitzar-la totes les persones que visquin a casa seva. Això sí, hauran de pagar un extra per afegir comptes addicionals per a aquelles persones amb qui no convisquin.

En un comunicat, la plataforma ha indicat que "sempre" ha facilitat a les persones que viuen sota un mateix sostre l'ús compartit del compte de Netflix amb funcions com els perfils i el visionat en diverses pantalles. "Encara que han tingut un èxit enorme, també han provocat alguna confusió sobre quan i com pots compartir Netflix", ha explicat.

Així, segons subratlla, hi ha més de 100 milions de llars que comparteixen els seus comptes, "cosa que redueix la nostra capacitat d'invertir en la creació de grans històries, comptades amb sèries i pel·lícules de la màxima qualitat".

Aquestes noves "solucions" les aplicarà Netflix des d'aquest mateix dimecres a Espanya, Canadà, Nova Zelanda i Portugal amb l'objectiu de donar als subscriptors un "control més gran sobre qui poden accedir al seu compte".

NOVES SOLUCIONS

Netflix ha aclarit que els subscriptors que viatgin poden veure l'aplicació als dispositius personals o iniciar sessió en un altre televisor, com ha estat sempre.

Ara, qualsevol persona que faci servir un compte pot traslladar el seu perfil al vostre compte de pagament, conservant les vostres recomanacions personalitzades, historial de visionat, La meva llista, els seus jocs guardats i molt més.

En qualsevol altre cas, els subscriptors de plans Estàndard o Premium de molts països (Canadà, Espanya, Nova Zelanda i Portugal inclosos) poden afegir subcomptes per a dues persones, com a màxim, amb les quals no convisquin. Cadascun dels subcomptes tindrà un perfil, recomanacions personalitzades, nom d'usuari i contrasenya propis, a un cost addicional de 5,99 euros al mes per persona (a Espanya).

"Valorem els nostres subscriptors i entenem que tenen a la vostra disposició moltes opcions d'entreteniment. Cada compte de Netflix està dissenyat per a una sola llar i els subscriptors poden triar entre diversos plans amb diferents característiques".

En aquest sentit, la plataforma ha lliscat que seguirà perfeccionant les noves funcions basant-se en comentaris dels subscriptors per seguir millorant el servei els propers anys.