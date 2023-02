Premis Goya / @EP

El protocol davant "agressions i assetjament sexual o de gènere" elaborat per l'Acadèmia de Cinema per a la propera gala dels Premis Goya aquest dissabte 11 de febrer inclou la presència d'un equip especialitzat i l'habilitació d' espais "delimitats i assegurances" per atendre a les persones implicades "en qualsevol situació".

El protocol dissenyat "específicament" per a la gala és un document que incorpora mesures específiques destinades a guiar lactuació de les persones responsables en cada tipologia despais i per a cada tipologia de situació. L'Acadèmia va anunciar aquest pla després de les agressions sexuals denunciades als recents Premis Ferotge.

Entre altres accions, inclou la formació específica per al personal i una descripció detallada dels passos que cal seguir per a cadascuna de les tipologies de violència, agressió sexual, assetjament sexual o intromissió que pogués patir alguna de les persones assistents a l'esdeveniment.

A més, s'habilitaran espais "delimitats i assegurances" per atendre les persones implicades en qualsevol situació que es pugui produir d'aquestes característiques. L'Acadèmia sol·licita que, "davant de qualsevol situació d'aquest tipus" , es comuniqui "immediatament" a qualsevol de les persones que treballen a l'esdeveniment.

També hi haurà senyalització al recinte, indicant que es pot acudir a qualsevol membre del personal que es troba treballant a la Gala "perquè haurà rebut una formació que la capacita per respondre davant d'aquestes situacions".

"L'Acadèmia de Cinema, responent al seu compromís amb la seguretat i el benestar de totes les persones assistents a la Gala dels 37 Premis Goya, ha establert un protocol per prevenir i combatre qualsevol possible cas d'agressió i assetjament sexual i/o de gènere”, explica el text.

Tal com recull el document, avançat per Europa Press, aquest protocol "actuarà immediatament si es produís alguna situació en què la llibertat personal i l'expressió lliure i consensuada es vegi compromesa o directament atacada".

"A fi que la lluita contra qualsevol agressió o assetjament constitueixi un compromís col·lectiu, el protocol va acompanyat d'una formació específica als professionals contractats a l'esdeveniment perquè puguin detectar, acollir, protegir i derivar la situació a les persones responsables" , indica el text.

L'Acadèmia de Cinema destaca que compta amb un equip especialitzat que estarà present durant tota la nit. "Aquest equip actuarà sempre prioritzant l'atenció a la persona agredida, respectant les seves decisions i informant-la dels seus drets" , afegeix el protocol 'antiacós'.

"PRIORITZAR" LA PERSONA AGREDIDA

En aquest sentit, reitera que totes les actuacions que es desenvolupin estaran "basades en la protecció i priorització de la persona agredida, la garantia dels seus drets i la informació necessària respecte al procés de denúncia en cas de tractar-se d'un fet constitutiu de delicte" .

La setmana passada l'Acadèmia va avançar la posada en marxa d'un protocol 'antiacós'. Aquesta previsió ja va ser avançada per la vocal de la junta directiva de CIMA, Virginia Yagüe, que en declaracions a Europa Press explicava que, a més de la seva pròpia associació, l'Acadèmia de Cinema tractaria aquesta possibilitat en una propera reunió perquè "és important la reprovació” per part de les institucions.

El 29 de gener passat es coneixia que el productor Javier Pérez Santana va ser detingut com a presumpte autor d'agressions sexuals a l'actriu Jedet a la festa posterior a la gala dels premis Feroz 2023, a més d'investigar-se a un segon home per la seva possible participació.

No van ser les úniques denúncies públiques d?agressions en aquest esdeveniment. Així, posteriorment, diversos dels assistents convidats van denunciar haver patit "assetjament" per part de Javier Pérez Santana, posat en llibertat hores després de la detenció.