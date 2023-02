El ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska / @EP

El Ministeri de l'Interior ha aprovat la instrucció en què regula el protocol per alertar les dones víctimes de violència de gènere si el seu agressor respon a un perfil de "persistent", que és com es coneix els homes amb antecedents cap a parelles anteriors. El 9,3% d'agressors respon a aquest perfil i, d'ara endavant, es podrà avisar la dona si consten antecedents en els darrers cinc anys.

La Instrucció 1/2023 , que signa el secretari d'Estat de Seguretat, Rafael Pérez, i entra en vigor aquest divendres 10 de febrer, regula el sistema d'alertes que s'activarà en cas que els policies detectin un nou cas de violència cap a una dona per part de les seves parelles o exparelles --encara que no formalitzi denúncia--, i quan l'agressor tingui antecedents al Sistema de Viogen amb una antiguitat de fins a cinc anys. S'exclouen casos prescrits o amb sentència absolutòria o amb interlocutòria de sobreseïment.

Seguint el criteri de Fiscalia i Advocacia de l'Estat, l'alerta es formalitzarà amb l'avaluació policial prèvia "cas per cas" , no de manera automatitzada o generalitzada, i sempre que la informació sigui determinant per a la protecció de la vida de la dona víctima de maltractaments o per a menors que en depenen. El sistema alertarà les víctimes anteriors i generarà de manera automàtica un avís a les autoritats judicials.

61.000 AGRESSORS REINCIDENTS, EL 9,3%

El sistema Viogén té informació de 655.571 agressors , encara que el 90% avui es refereix a una sola víctima, segons expliquen fonts del Ministeri de l'Interior. Actualment, el 9,3% d'aquests agressors encaixa en aquest perfil de persistents, uns 61.000 homes, per antecedents violents. D'aquests, 51.092 homes tenen a Viogén dues víctimes, 7.832 agressors figuren amb tres víctimes i 2.155 en tenen més de tres víctimes.

A més, actualment hi ha 7.771 casos d'especial rellevància, dels quals 6.833 són mitjans d'especial rellevància, 920 alts i 18 casos classificats com a extrems. Aquests casos són els que recullen indicadors que combinats entre si alerten d'"una probabilitat més gran de violència molt greu o letal".

Les alertes sobre agressors persistents és una de les mesures, juntament amb impulsar les polseres de control telemàtic per protegir dones amb risc d'homicidi, que manejava el Ministeri de l'Interior des del desembre, un mes en què van augmentar onze les dones assassinades a mans de les parelles o exparelles. Des de començament del 2023 es comptabilitzen vuit víctimes més, deixant 13 menors orfes.

Per implementar el sistema d'alertes d'agressors persistents, el Ministeri de Fernando Grande Marlaska va consultar a través de la comissaria del Sistema Viogen, Maria Jesús Cantos, la Fiscal de Sala de Violència sobre la Dona, que va avalar el 13 de desembre el procediment sempre que no sigui una pràctica generalitzada ni automàtica, i si prèviament es conclou que hi ha un "factor de risc rellevant" per a la dona denunciant.

"En cap cas la comunicació no podrà realitzar-se amb caràcter sistemàtic o generalitzat, sinó que els agents encarregats d'elaborar la valoració del risc hauran d'examinar cada cas concret i avaluar diversos aspectes, entre ells el grau de risc que els antecedents de l'agressor suposen per al seu actual parella o la necessitat que aquesta i el seu entorn els coneguin per millorar-ne la percepció del perill que corren", ha especificat Interior en un comunicat.

A més, els agents hauran d'extremar també la verificació del compliment de les mesures judicials de protecció dictades contra un agressor reincident, com les ordres d'allunyament, i en els supòsits en què optin per sol·licitar a la Fiscalia l'assignació d'un dispositiu telemàtic de control per mantenir-lo vigilat, a l'atestat destacaran que contra ell consten denúncies de víctimes anteriors al Sistema VioGén i que aquesta circumstància suposa un notable risc específic de reiteració delictiva.

PROTECCIÓ DE DADES

La instrucció té en compte l'Estatut de la Víctima i altres lleis garantistes de protecció de dades, i fixa que les alertes es fixen sobre agressors denunciats per altres víctimes "durant els cinc anys anteriors" al nou cas de violència de gènere. La comunicació, en tot cas, "es limitarà a assenyalar que el seu agressor té antecedents per violència masclista al Sistema Viogen, sense facilitar-li més precisions sobre els fets anteriors que se li atribueixen".

"Els agents policials hauran de posar en relació la gravetat d'aquests antecedents amb el nivell de vulnerabilitat de la víctima per determinar si aquesta els ha de conèixer perquè s'impliqui de manera activa en la seva autoprotecció", ha precisat Interior, que incorpora també les conclusions del grup d?anàlisi policial convocada pel ministre el mes de gener passat per examinar el repunt dels assassinats masclistes.

Una de les recomanacions consensuades en aquest fòrum, i recollides a l'ordre, és intensificar la monitorització i supervisió de qualsevol agressor de dones i, en particular, dels reincidents. També, aprofundir la investigació a l'entorn de la víctima --familiars propers, veïns, amics o contactes virtuals-- "on sovint apareixen dades que permeten ajustar amb més precisió el perill latent existent en la relació conflictiva".

Finalment, la Instrucció 1/2023 crea la Mesa d'Avaluació i Seguiment dels Casos Letals de Violència de Gènere, constituïda a l'àmbit de l'Àrea de Violència de Gènere de la Secretaria d'Estat de Seguretat i que celebrarà almenys una reunió ordinària mensual, la primera de les quals està prevista per al proper 23 de febrer