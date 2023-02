Ribera va visitar la zona dijous 9 passat i va fer aquestes declaracions des del lloc on s'ha treballat durant 15 anys per eliminar la contaminació de metalls pesants, derivats del clor i contaminants orgànics en aigua i llots, amb una inversió d'uns 150 milions d'euros .

Entre 1988 i 1993 i els anys anteriors a la legislació ambiental, l'empresa Ercros (anteriorment Erquímia) va acumular entre 550.000 i 700.000 metres cúbics de residus perillosos a la riba del pantà, i el 2010 es va construir la barrera per aïllar els llots curs del riu Ebre.

La ministra va voler destacar la cooperació entre el Govern, la Generalitat i l'Ajuntament de la localitat per dur a terme els treballs i ha explicat que la retirada de les plaques es farà "molt a poc a poc" per comprovar que la qualitat de l'aigua compleix els paràmetres i que no hi hagi, en les paraules, cap sorpresa en la barreja de les dues aigües.

Preguntada sobre l'aportació de sediments al Delta de l'Ebre, Ribera ha dit que "s'ha treballat amb molta serietat" perquè les aportacions no suposin cap risc afegit. "El bon estat del Delta depèn d'una vigilància i un acompanyament constant però prudent", ha apuntat, afegint que no és possible fer intervencions agressives que puguin afectar l'evolució natural de la zona.