Una dona es protegeix de la pluja. Foto: Europa Press



Les pluges acumulades des que va començar l' any hidrològic (1 d'octubre del 2022) fins al 7 de febrer del 2023 estan un 2% per sota del valor mitjà normal per al conjunt d'Espanya, ja que s'han recollit 298 litres per metre quadrat, davant dels 304 litres per metre quadrat que serien el valor de referència, segons ha informat aquest divendres 10 de febrer l' Agència Estatal de Meteorologia (AEMET).

Entre l'1 i el 7 de febrer les precipitacions van afectar la major part del territori excepte a la submeseta nord, d'àrees de Galícia i de punts més aïllats del llevant i del sud-oest d'Andalusia.

Les pluges recollides en aquest període van superar els 10 litres de precipitació acumulada a una franja de Llevant que va des del nord de la província d'Alacant fins al pirineu de Girona, a la costa de Màlaga, al nord d'Andalusia, a les illes Balears i al nord de les illes Canàries.

Les precipitacions més destacades van arribar als 100 litres per metre quadrat al nord de l'illa de Mallorca, a l'interior d'Alacant i al litoral de Màlaga. L'AEMET destaca les precipitacions recollides a Menorca, amb 47 litres per metre quadrat; Tortosa, 43 litres per metre quadrat; Reus, 39 litres per metre quadrat; aeroport de Còrdova i Màlaga, 38 litres per metre quadrat i 30 litres per metre quadrat es van recollir a la Costa Brava.