La seu de la Seguretat Social a la capital del Segrià. Foto: Google Maps

La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF), el sindicat més representatiu a les administracions públiques i més representatiu a l'Administració General de l'Estat, ha denunciat la "impossibilitat" d'obtenir cita prèvia per a l'Institut Nacional de la Seguretat Social de Lleida i també per accedir als diferents serveis que dóna l'administració a la província.

En un comunicat, denuncien que diferents dels seus delegats han visitat tots els centres de la demarcació i volen que han pogut veure comprovar "els dèficits, les necessitats i, en general, la situació" de les oficines. Al seu parer, diuen haver trobat "un panorama desolador i absolutament inacceptable".

Algunes de les queixes són que a la seu d'AGE a Lleida utilitza "una solució immediata" perquè hi falta personal; de la mateixa manera, lamenten que "és pràcticament impossible aconseguir cita prèvia a l'INSS de Lleida", cosa que obliga molts usuaris a desplaçar-se als Centres d'Atenció i Informació (CAISS) de l'Institut Nacional de la Seguretat Social d'altres poblacions, arribant a fer fins a 90 quilòmetres per poder ser atesos.

També denuncien que a la seu del SEPE de Viella "no hi ha ningú" i que necessiten que hi vagin funcionaris des de Lleida "per donar uns serveis mínims".

Per això, han remès un escrit al subdelegat del Govern, José Crespín, sol·licitant-li una reunió per formalitzar una petició conjunta del personal necessari per atendre les necessitats de personal.