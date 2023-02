Hilda Siverio , la 'influencer' canària coneguda per la seva tasca positiva i vitalista en la lluita contra el càncer a través de les xarxes socials, va morir aquest dijous als 52 anys després de gairebé una dècada amb un càncer de mama.

"El final sempre sorprèn, encara que estigui escrit des del principi. No oblidin somriure. Jo ho faré des del cel", ha escrit la seva família al compte d'Instagram com a comiat.

Hilda Siverio @ep

La mort de Siverio, amb més de 332.000 seguidors a Instagram, ha causat commoció a les illes ja que era molt estimada per la seva fermesa i la seva forma afectuosa d'afrontar la malaltia amb vídeos en què sempre recomanava gaudir de la vida fins a l'últim segon.

Fins i tot, fa alguns dies, va aparèixer a les xarxes amb una perruca blava i un antifaç, coberta de purpurina i amb els llavis vermells, aprofitant l'imminent inici dels carnavals a Santa Cruz de Tenerife.

Els tres fills, en una emotiva carta a través de les xarxes socials, s'han acomiadat la seva mare.

"Amb el cor encongit i els ulls plens de llàgrimes, se n'ha anat la meva persona favorita. No sé com acomiadar-me de tu i tampoc vull fer-ho" , recull la missiva feta pública a través d'Instagram en què fan referència a l'amor, el temps i la mort, molt presents a la vida de la família en els darrers anys.

"Mort, ens has donat on fa més mal, directe al cor, però deixa'm dir-te que ningú mor si mai no és oblidat i tingues clar que el meu cor no l'oblida", conclou la missiva.

L'alcalde de la capital, José Manuel Bermúdez, ha descrit Siverio com una "lluitadora infatigable" i un "exemple de vida" davant l'adversitat.

"Una alegria que s'apaga en el nostre dia a dia, però que quedarà a la memòria col·lectiva. Ningú com ella per ensenyar-nos a viure i seguir amb una actitud positiva malgrat tot. Ens quedem amb el teu etern somriure. Fins sempre, amiga", ha comentat.

En termes semblants s'ha expressat el president del Cabildo, Pedro Martín, que ha recordat el seu "somriure etern".

"Ens ha deixat, però la seva vitalitat i energia per ajudar els altres romandran per sempre. Va ser capaç de fer-se fort davant del dolor, d'aguantar una mica més per gaudir de la vida que tant estimava", ha assenyalat.