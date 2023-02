Netflix @ep

Compartir compte de Netflix a Espanya té un cost addicional de 5,99 euros en afegir un subcompte, cosa que augmenta la subscripció del model Estàndard a 18,99 euros al mes si s'afegeix un subscriptor extra que no visqui a la mateixa casa ia un total de 29,97 euros al mes si es disposa del compte Premium afegint-hi dos subscriptors extra.



La plataforma de contingut en 'streaming' va anunciar aquest dimecres que acabava amb els comptes compartits entre diferents llars a Espanya, i per això ha creat una sèrie de funcions pensades perquè un compte només es pugui veure en una sola casa.



Els subscriptors podran triar la ubicació principal del vostre compte perquè puguin utilitzar-la totes les persones que visquin a casa seva. Això sí, hauran de pagar un extra per afegir comptes addicionals per a aquelles persones amb qui no convisquin, com han explicat fonts de la plataforma.



En aquest sentit, tal com mostra Netflix a la seva pàgina de plans i preus per a Espanya, només es podran afegir subcomptes que no convisquin a la mateixa llar als models de subscripció Estàndard i Premium . Al primer, només se li pot afegir un subcompte extra, mentre que el model Premium permet dos subscriptors addicionals.



Cadascun d'aquests subscriptors extra tindrà un cost de 5,99 euros mensuals, per la qual cosa el preu final d'un compte estàndard serà de 18,99 euros si s'hi afegeix una persona de fora de la llar i un compte Premium amb dos subscriptors més arribarà els 29,97 euros al mes, sent el preu més alt que es podrà pagar per un compte.



D'altra banda, els models de subscripció bàsic amb anuncis de 5,49 euros al mes i bàsic de 7,99 euros al mes, no permeten als usuaris afegir cap subcompte amb què no convisquin. Netflix cobrarà 5,99 euros addicionals per cada subscriptor extra fora de casa.



A més, la plataforma ha indicat que aquells usuaris que comencin a utilitzar un compte propi, podran traslladar el seu perfil a aquest nou compte de pagament, conservant les recomanacions personalitzades, historial de visionat, La meva llista, els seus jocs guardats i molt més. El nou perfil tindrà el vostre propi correu d'usuari i contrasenya, que no ha de coincidir amb els del compte principal.



Com ja ha començat a informar la plataforma als subscriptors a través d'un correu electrònic, la companyia dóna de termini fins al 21 de febrer per configurar la ubicació principal i decidir si les persones de fora de la llar continuen usant el mateix compte, convertint-se de aquesta forma en subscriptor extra.