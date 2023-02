Miguel Ríos @ep

El cantant Miguel Ríos , que començarà a l'agost una gira per tot Espanya per celebrar els 40 anys del seu disc Rock & Ríos --que es va gravar en directe el 1982--, ha assegurat que el que ha passat amb la Llei del sol sí és sí' és "la tornada al tir al peu de l'esquerra" i ha apostat per corregir-la per evitar que se segueixin produint rebaixes de penes a agressors sexuals.

"Això de la llei del sí és sí és la tornada una altra vegada al tir al peu de l'esquerra que ha estat practicant en tota la seva puta vida" , ha afirmat Miguel Ríos, aquest divendres, en una entrevista.

Ríos ha destacat que el Govern ha fet "coses collonudes", ha aconseguit "fites", ha "travessat una pandèmia", la "debacle econòmica que provoca una guerra" i ha lamentat que ara "l'únic que li falta és que el mateix Govern s'enganxi un tret al peu". "Li ha passat a l'esquerra, és històric, l'esquerra té un ximple penjat, el de, per desgràcia, ser el seu pitjor enemic", ha precisat.

En tot cas, el cantant ha defensat que la Llei del nomes sí es sí afirmant que "està clar que és una llei bona" perquè considera que "el consentiment ha de ser molt explícit", encara que s'ha mostrat partidari de corregir-la perquè no es produeixin més rebaixes de condemnes a agressors sexuals.

"El consentiment sobretot, i si es rebaixa alguna pena perquè s'ha fet malament, és una putada, però sobretot corregir-la, és clar, això és clar", ha opinat.

ASSETJAMENT EN EL MÓN DE LA MÚSICA: ES VEU, "PER SUPÒSIT"



Respecte a les denúncies per assetjament al món del cinema, Miguel Ríos ha assenyalat que aquest assetjament també es produeix al món de la música, encara que diu que ell mai ho ha patit. "En el meu cas no. Què es veu? Per descomptat. Això ha estat el pa nostre de cada dia, sobretot per a les dones", ha apuntat.

En concret, sobre l'assetjament denunciat als Premis Ferotge, el cantant ha dit que és "acollonant" i que cal "aturar" els assetjadors, "aturar la festa i retreure la conducta" i després, denunciar-los davant la Policia.

"El que va passar als Feroç em sembla acollonant, a l'oncle se li donen dues mojicones i ja està, que va venir un oncle i va voler menjar la boca a un altre oncle; i l'oncle es queda així?" , ha comentat, alhora que ha afegit que ell s'hauria enfrontat. "Jo vinc d'una generació que si m'assetgen li pego una hòstia, no és que hagués denunciat és que li hagués trencat la cara", ha emfatitzat.

Miguel Ríos assegura que està "absolutament d'acord" amb el moviment feminista i sent "absoluta vergonya" perquè s'ha adonat que ell ha estat "un masclista molt de temps" i reconeix que encara li queden "micromachismes".

"Hem viscut un patriarcat i ara ha arribat un moment que les dones diuen 'no' i em sembla collonut", ha remarcat.

BÉ-VEU-NI-DAS



En aquest sentit, en la nova versió del seu mític 'Bienvenidos' que surt aquest divendres, i en què canta amb la seva filla Lúa i l'actor Javier Bardem, canvia per primera vegada el masculí pel femení, per dir 'benvingudes' . "Deia: ¿Però com no he canviat el vers aquests 40 anys amb tota la quantitat de lluita que ha guanyat la dona?", ha comentat.

A parer seu, aquesta presa de consciència sobre la igualtat forma part de la "evolució", igual, segons ha dit, que la consciència sobre la cura i respecte de tots els animals. "Quan érem petits, ens agradava maltractar animals, llençàvem pedres als gats, eren objecte de no protecció, i ara em produeix pànic veure aquest patiment", ha confessat.

Ríos també ha criticat la desigualtat que existeix al món i ha remarcat que "el pitjor que li passa a la humanitat és que hi hagi gent obscenament rica i una altra obscenament pobra".

LA CANÇÓ DE SHAKIRA: "UNA MERDA"



D'altra banda, preguntat per la cançó de Shakira sobre Piqué, Ríos ha opinat que és "una merda" perquè utilitza la "revenja" i s'ha mostrat sorprès pel fet que al públic li hagi agradat tant.

"Em sembla la part més miserable de la comunicació cultural, que serveixi de revenja d'alguna cosa particular, però que a més a la gent li interessi tant. ¿A mi què cony m'importa si Shakira i Piqué s'emporten bé o malament? A mi em sembla la cançó una merda, és horrible", ha valorat.

ROSALIA I C-TANGANA



Per contra , ha lloat temes d'altres artistes com "el Motomami de Rosalía" . A parer seu, és "un disc a estudiar, amb coses brutals, troballes meravelloses" i "la noia canta que et mors". També ha exaltat una lletra de C. Tangana quan diu “jo era ateu i des que vaig veure el teu cos, ara crec”. "És un vers que mereixia haver-ho fet el mateix Sabina", ha comentat.

Així, ha reconegut que hi ha músiques que són alienes a ell però en què troba "molts valors". "El que m'agrada és la música que manté una certa actitud de dignitat. Jo vull vendre discos, que els meus mecenes em segueixin, que em segueixin comprant discos i entrades, però no a qualsevol preu", ha abundat.

En aquesta línia, ha afegit que no es veu component un tema amb el productor musical Bizarrap , que va llançar a l'èxit Quevedo o l'última cançó de Shakira. "Crec que Bizarrap és un noi que fa música electrònica i jo no estic en edat per merèixer", ha afirmat. "Que t'escolten 24.000 milions de persones? I què?", s'ha preguntat.

Ara, Miguel Ríos es prepara per a la seva gira, que començarà a l'agost i diu que està "tranquil" i content en veure que "l'esperit del Rock & Ríos ha crescut molt a través del temps". "Això em fa molta alegria perquè quan fas cançons el que vols és que romanguin, que segueixi tenint importància en el moment present és un regal", ha manifestat.

LA GUERRA A Ucraïna: "UNA RUÏNA PLANETÀRIA"



Tot i que el cantant espera no haver de tornar a cridar "no a la guerra", tal com va fer fa un any al WiZink Center, perquè la guerra a Ucraïna ja hagi acabat. "No m'esperava que un any després (continués la guerra), no ho desitjava, però em temia que sí perquè això és un negoci i hi ha molta gent que guanya molta pasta provocant el dolor i la mort", ha lamentat. "Esperem que a l'agost hagi acabat perquè si no, és la ruïna planetària, no només ruïna econòmica sinó moral", ha afegit.

Ríos ha titllat de "desalmats" els que han començat aquesta guerra i els que se'n beneficien. "Que al segle XXI encara ens segueixin venent que un paio envaeix un altre país per salvar-los del nazisme. ¿Creuen que som gilipolles o què passa? Clama al cel, no em fotis, és absurd i molt obscè", ha conclòs.

Sobre si seguirà sobre els escenaris molt de temps, Ríos, de 78 anys, ha explicat que a la música troba "una explicació a estar viu" i ha recordat altres grups i cantants que són més grans que ell i segueixen "increïbles", com Mick Jagger, de The Rolling Stones, o Bob Dylan. "Ara no em puc retirar una altra vegada perquè la gent riurà molt de mi. Hauré de diluir-me en el temps, com els vells rockers que mai moren", ha assenyalat.