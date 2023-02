Les carrosses dels municipis de Vilafranca del Penedès, Santa Margarida i els Monjos o Olèrdola hauran d'informar amb anterioritat de les cançons que exhibiran a les cavalcades. | @EP

Alguns municipis de l' Alt Penedès (Tarragona) prohibiran cançons com SloMo de Chanel, representant d'Espanya al passat festival d'Eurovisió, Suaument de Pitbull o Balla amb mi. Els ajuntaments de la comarca tarragonesa han restringit les cançons que continguin missatges sexistes a les desfilades de les cavalcades dels Carnavals 2023. La iniciativa va ser iniciada per l'ajuntament de Santa Margarida i els Monjos a què s'han sumat els municipis de Vilafranca del Penedès i Olèrdola .

Tal com han anunciat els organitzadors de la iniciativa, l'objectiu és “evitar estendre unes actituds i un llenguatge que no és correcte i que va en contra de la igualtat i el respecte”. D'acord amb la regidora de Cultura i Igualtat de Santa Margalida, Esther Marmaneu , les autoritats van començar les cançons el 2019 perquè es van adonar que molts joves cantaven lletres amb “ contingut clarament sexista i LGTBIQ-fòbic” .

D´aquesta manera, els participants de les cavalcades hauran de comunicar als organitzadors de l´Ajuntament la llista de cançons que utilitzaran durant el transcurs de l´esdeveniment. El consistori tindrà la capacitat per descartar les cançons que considerin que tinguin uns continguts sexistes i discriminatoris. A més, s'ha informat que es realitzessin controls aleatroris al llarg de la cavalcada. Els organitzadors amenacen d' expulsar les cavalcades que no compleixin el requisit i no cobrar la subvenció que reben.

Encara que els membres de les cavalcades consideren molt encertada la decisió, molts es queixen dels retards i les demores a l'autorització de les seves llistes .