El Dia Mundial de la Ràdio protagonitza el cupó de l'ONCE de dilluns 13 de febrer, coincidint amb la celebració d'aquesta data. Cinc milions de cupons difondran aquest mitjà de comunicació que fomenta la inclusió.

El cupó inclou el lema 'A la ràdio entrem tots i totes. Generació inclusió ', i està il·lustrat amb un dibuix que representa una locutora i un locutor cec, asseguts davant d'una taula sobre la qual està plasmat un mapamundi.

La ràdio ha estat i és una porta oberta al món per a les persones cegues o amb altres discapacitats , que s'han pogut relacionar amb els altres i accedir a la informació, la formació o el lleure en igualtat de condicions que les altres persones.

Molts venedors i venedores de l' ONCE tenen la ràdio com el seu fidel acompanyant durant la seva jornada laboral al quiosc o al punt de venda. I el mateix als seus domicilis, cosa que els permet viatjar per tot el món sense moure's.

A més, la ràdio s'està adaptant a les Noves Tecnologies i als gustos de les audiències, a través dels podcasts que permeten als oients escoltar els programes quan millor els convingui.

El Dia Mundial de la Ràdio se celebra per destacar la importància d‟aquest mitjà de comunicació, facilitar l‟accés a la informació a través de la ràdio i millorar l‟establiment de xarxes entre les emissores.

El 3 de novembre del 2011, la 36 Conferència General de la UNESCO va aprovar la instauració del Dia Mundial de la Ràdio. La idea inicial va partir de l'Acadèmia Espanyola de la Ràdio , sent la Delegació Permanent d'Espanya a la UNESCO la que va presentar formalment la proposta.

El tema de la 12 edició del Dia Mundial de la Ràdio és 'Radio y Paz' . La ràdio professional modera els conflictes i/o les tensions, impedint-ne l'escalada o propiciant converses de reconciliació i reconstrucció. En el Dia Mundial de la Ràdio 2023 , la UNESCO destaca la ràdio independent com a pilar per a la prevenció de conflictes i la consolidació de la pau.

El Cupó Diari de l'ONCE posa en joc un premi de 500.000 euros al número més la sèrie , i 49 premis de 35.000 euros a les cinc xifres del número premiat . A més: 450 premis de 250 euros a les quatre primeres xifres i 450 premis més a les quatre últimes; 9.000 premis de 25 euros en el cas de tres darreres o tres primeres; i el mateix per a les dues primeres i últimes (6 euros), i reintegrament de 2 euros a la primera o darrera xifra del nombre premiat.

Els cupons de l'ONCE es comercialitzen pels més de 19.000 venedors i venedores de l'organització. A més, es poden adquirir des de www.juegosonce.es , i en establiments col·laboradors autoritzats.