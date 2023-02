Foto: @EP

Dotze províncies estaran aquest dilluns, 13 de febrer, en risc per fred, amb temperatures mínimes de fins a -7ºC, i quatre més, juntament amb Ceuta i Melilla, tindran avís per fenòmens costaners, segons el pronòstic de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) ).

En concret, el fred posarà en alerta groga Osca, Terol, Saragossa, Burgos, Sòria, Conca, Guadalajara, Barcelona, Girona, Lleida, Navarra i la Rioja, mentre l'onatge provocarà el mateix avís a Almeria, Ceuta i Melilla.

Els fenòmens costaners també tindran en risc Granada, Màlaga i Cadis, amb avís taronja. Cadis també estarà en alerta groga per vent . Es preveu vent de l'est de 62 a 74 km/h (força 8) entre Tarifa i mar endins al sud de Trafalgar.

En general, aquest dilluns s'esperen cels ennuvolats, sense descartar alguna precipitació feble, a l'interior del sud-est peninsular ia l'àrea de l'Estret. Predominaran els cels poc ennuvolats a la resta, encara que amb alguns intervals ennuvolats de tipus mitjà i alt a Galícia i de tipus baix a Balears i la resta del quadrant sud-est.

A les Canàries, es preveu nuvolositat en augment a l'est de l'arxipèlag, on no es descarta alguna precipitació feble que podria anar acompanyada de tempesta. Poc ennuvolat a la resta de l'arxipèlag, amb possibilitat d'alguna precipitació feble a Tenerife.

Per la seva banda, la cota de neu se situaran en uns 1.300/1.500 metres al sud-est peninsular, mentre no es descarten boires matinals a l'interior del sud-est peninsular, la vall de l'Ebre, el nord de les Balears i el nord del litoral mediterrani peninsular . A més, s'espera calima a l'est de les Canàries.

Pel que fa a les temperatures , es preveu que pugin al nord-oest peninsular i canviaran poc a Balears i la resta de la Península. A les Canàries també hi haurà pocs canvis en general, encara que les mínimes pujaran a les illes orientals. Així mateix, s'esperen gelades a l'interior de la meitat nord i del quadrant sud-est peninsular, així com a punts de Mallorca.

A més, els vents de l'est i el sud-est marcaran la jornada a la major part del país, fluixos a les Balears i l'interior de la meitat nord peninsular, i forts o amb intervals de fort a l'Estret, Cadis i el litoral mediterrani andalús.