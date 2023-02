El riu Llobregat al seu pas per la planta potabilitzadora de Sant Joan Despí. Foto: Agbar

Aigües de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i l’Agència Catalana de l'Aigua (ACA) sumen sinergies per impulsar el projecte RESSONA, que vol contribuir a millorar la sostenibilitat i la resiliència davant els efectes de l’emergència climàtica (com ara els episodis de sequera o les inundacions) a través de la transformació digital en totes les etapes del cicle urbà de l'aigua a l'àrea metropolitana de Barcelona. Per això, han sol·licitat al Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITERD) una subvenció de 10 milions d’euros en el marc de la 1a convocatòria de projectes del PERTE Next Generation de digitalització del cicle de l’aigua, que cobriria el 50% del pressupost del projecte i permetria, així, accelerar el desplegament de solucions per a la protecció del medi ambient, l’adaptació al canvi climàtic i la mitigació dels seus efectes, i la millora de les ciutats i la qualitat de vida de les persones.

El projecte planteja una sèrie d’actuacions orientades a impulsar la digitalització en tots els àmbits del cicle de l’aigua, aportant millores en els eixos següents: resiliència hídrica, per incrementar els recursos hídrics locals del territori; eficiència hidràulica i energètica en l’abastament d’aigua potable; consum sostenible, per fomentar l’ús responsable a través dels sistemes de telelectura; eficiència i sostenibilitat en el sanejament, per minimitzar riscos d’inundació i d’abocament; monitoratge en temps real del cabal i la qualitat dels abocaments, per protegir les diverses fonts d’abastament d’aigua, i transparència i governança, per integrar la informació de valor dels diversos sistemes del cicle de l’aigua en favor d’una transparència més gran i d’una planificació estratègica millor en la gestió del cicle de l’aigua.

A més, els objectius específics del projecte preveuen, entre altres accions, el desplegament de sistemes digitals disruptius, com les solucions de monitoratge avançada de la recàrrega de l’aqüífer del delta del Llobregat i de la xarxa d’abastament d’aigua potable o la implementació de bessons digitals, un sistema de modelatge i simulació en línia de la xarxa de transport i distribució d’aigua per optimitzar la presa de decisions i minimitzar les pèrdues d’aigua. El projecte també planteja accions de divulgació, capacitació i implicació per fomentar, a través del coneixement climàtic i digital, la transformació per a la resiliència i la sostenibilitat del cicle de l’aigua que sigui també germinadora de progrés social.

Està previst que el projecte s’iniciï el proper mes de juliol, amb una durada estimada de dos anys i mig. Aigües de Barcelona considera clau la transformació digital dels serveis del cicle urbà de l'aigua per accelerar la transició cap a un servei que s’adapti, de manera sostenible, als riscos climàtics actuals i futurs de l’àrea metropolitana de Barcelona, i que alhora impulsi la reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle i la implicació dels seus grups de relació.

A la regió metropolitana, el dèficit hídric és un problema estructural, amb una escassetat de precipitacions pròpia del Mediterrani que ara s’ha vist agreujada per l’impacte de l’emergència climàtica: temperatures més altes i pluviometria més irregular. En definitiva, menys aigua per cobrir les necessitats d’una població de prop de 3,5 milions d’habitants. L’ACA, que el 22 de novembre passat va decretar l’alerta per sequera a la conca del Ter-Llobregat, estima que el dèficit hídric actual a la regió metropolitana és de 2 m3/s, equivalent a 60 hm3 l’any. Un dèficit que es duplicarà l’any 2027 (4 m3/s i uns 125 hm3 anuals) i arribarà a 6 m3/s el 2039 (aproximadament 190 hm3 l’any). A més, cal garantir que les regions abordin l’adaptació a aquests nous escenaris d’escassetat hídrica contribuint al compliment dels compromisos climàtics internacionals pel que fa a mitigació dels efectes del canvi climàtic que s’han d’assolir abans del 2030, com per exemple la reducció del 55% de les emissions de gasos d’efecte hivernacle.

Aquestes evidències i previsions posen de manifest la necessitat d’incrementar simultàniament la sostenibilitat i la resiliència del cicle urbà de l'aigua, i el projecte RESSONA vol esdevenir una palanca de transformació que, mitjançant la col·laboració publicoprivada entre Aigües de Barcelona, l’ACA i l’AMB i el finançament del MITERD a través del PERTE de l’aigua, impulsi la digitalització dels serveis del cicle de l’aigua i contribueixi a combatre els efectes del canvi climàtic i assegurar la disponibilitat d’un recurs escàs i necessari com és l’aigua a l’àrea metropolitana de Barcelona.