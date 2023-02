Acord entre ONCE i Obramat / Fundació ONCE

El director general d' OBRAMAT , Antonio Bullido, i el director general de Fundació ONCE , José Luis Martínez Donoso, han signat avui un Conveni Inserida per promoure la contractació de 75 persones amb discapacitat a la companyia durant els propers tres anys.

Segons ha explicat Antonio Bullido, director general d'OBRAMAT, “un dels pilars de la nostra companyia són els nostres col·laboradors, que se situen al centre de tot allò que fem. A OBRAMAT comptem amb un gran compromís social, sempre amb l'objectiu d'oferir oportunitats i promocionar la igualtat i la diversitat . I dins d'aquesta cultura, busquem crear oportunitats de feina per a les persones amb discapacitat mitjançant la integració normalitzada a la nostra companyia. Treballem la inclusió directa i fomentem la formalització d'aquest tipus de convenis per garantir l'adequació del lloc de treball al col·laborador nou”

Per la seva banda, José Luis Martínez Donoso, ha afirmat que "es tracta d´un nou conveni amb què es posa en valor l´aliança amb les empreses i és una oportunitat per a nosaltres d´entrar en aquest sector dedicat a la construcció i la reforma, amb un gran dispositiu de logística i de venda en línia que facilitarà que diferents perfils es puguin incorporar a l'empresa. El conveni estableix 75 contractacions, encara que crec que serà l'inici de moltes més quan comprovin com Inserta és capaç de buscar aquests perfils que necessiten, formar-los i adequar-los a les seves necessitats”.

OBRAMAT comptarà amb Inserta Empleo, l'entitat per a la formació i l'ocupació de Fundació ONCE, per cobrir nous llocs de treball que la companyia demani, preseleccionar candidats que s'adeqüin millor al perfil requerit, i impartir formació a mesura que els permeti exercir les tasques assignades.

L'acord contempla a més a més la promoció d'altres accions que afavoreixin la inserció laboral de persones amb discapacitat de forma indirecta, mitjançant l'adquisició de béns i la contractació de serveis als centres especials d'ocupació.

Aquest conveni comporta l'adhesió d'OBRAMAT al Fòrum Inserta Responsable, una plataforma de treball en xarxa i innovació social que possibilita compartir pràctiques, eines i experiències que afavoreixin el desenvolupament eficaç de les polítiques d'inserció laboral de talent amb discapacitat.

L'acord s'emmarca en els programes operatius d'Inclusió Social i de l'Economia Social (Poises) i d'Ocupació Juvenil (POEJ), que està desenvolupant la Fundació ONCE a través d'Inserta, amb el cofinançament del Fons Social Europeu i la Iniciativa d'Ocupació Juvenil , per incrementar la formació i l'ocupació de les persones amb discapacitat.