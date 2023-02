Aquest any, hi ha hagut un increment destacat de la contractació indefinida, que representa una mitjana del 33 % del total / Fundació "la Caixa"

El programa d’integració sociolaboral Incorpora de la Fundació ”la Caixa” va facilitar a Catalunya 12.126 llocs de treball a persones en situació de vulnerabilitat el 2022, a través de prop de 140 entitats socials i més de 350 tècnics. Això ha estat possible gràcies a la col·laboració de més de 4.000 empreses catalanes en aquest projecte de responsabilitat social.

En el global d’Espanya, s’han aconseguit 40.760 insercions de la mà de prop de 500 entitats socials, 1.200 tècnics i 15.633 empreses. Aquest any, hi ha hagut un increment destacat de la contractació indefinida, que representa una mitjana del 33 % del total, motivat per l’entrada en vigor al mes d’abril de la nova reforma laboral.

Les últimes dades que es desprenen del programa Incorpora reflecteixen la recuperació en sectors que van patir les conseqüències de la pandèmia i que avui tornen a ser un motor generador d’ocupació. En especial, els de logística i comerç, hostaleria i restauració, neteja i àmbit sociosanitari.

Les noves necessitats sorgides en l’era digital han comportat una transformació en el mercat laboral, tant per a les empreses com per als clients. Per això, amb la finalitat de disminuir la bretxa digital en la cerca de feina, la Fundació ”la Caixa” i la Fundació Accenture han impulsat la formació «Treballant en digital» per acompanyar persones en situació de vulnerabilitat. L’objectiu és promoure la digitalització per afavorir la millora de les competències tecnològiques d’aquestes persones i aconseguir així la seva inclusió social i ocupabilitat. El 2022 han participat a Catalunya en aquesta formació 3.405 persones.

«Tenir una feina és el primer pas per a la inclusió social de les persones en situació de vulnerabilitat, ja que millora la seva autonomia i permet el reconeixement de les seves potencialitats. I, per aconseguir-ho, és imprescindible un acompanyament en xarxa a través de tècnics, entitats socials i empreses compromeses», destaca el subdirector general de la Fundació ”la Caixa”, Marc Simón.

De les 40.760 insercions, 22.209 han estat de dones i 18.551 d’homes. Del total, aproximadament el 25 % (9.871) són de persones amb discapacitat. Més del 75 % del total (30.889) corresponen a persones en risc o situació d’exclusió: joves, víctimes de violència de gènere, aturats de llarga durada i exreclusos, entre d’altres.

En el cas de Catalunya, 6.472 han estat de dones i 5.654 d’homes. Del total, aproximadament 2.922 són de persones amb discapacitat i 9.204 són persones en risc o situació d’exclusió: joves, víctimes de violència de gènere, aturats de llarga durada i exreclusos, entre d’altres.

Així mateix, 37.401 de les contractacions van tenir lloc a Espanya, i 3.359 a l’estranger, ja que el programa també es porta a terme a Portugal, el Marroc, Polònia i Hongria.

El programa Incorpora, que es va iniciar el 2006, té com a objectiu la inserció sociolaboral de les persones. Per això, basteix ponts entre les empreses i les prop de 500 entitats socials que el desenvolupen, amb les quals la Fundació ”la Caixa” acaba de renovar els acords de col·laboració per dissetè any consecutiu.

A més, des del 2016, Incorpora porta a terme una línia d’autoocupació gràcies a la qual persones en risc d’exclusió social participen en una nova forma d’integrar-se en el mercat laboral. Les persones amb actitud i capacitat emprenedores poden desenvolupar un pla de negoci per crear la seva pròpia empresa, amb el suport d’un itinerari personalitzat, formació i acompanyament facilitats pel programa a través de 45 punts d’autoocupació Incorpora desplegats per tot Espanya. Gràcies a aquesta iniciativa, el 2022 Incorpora va atendre 3.188 persones interessades a obrir un negoci i va facilitar la creació de 1.440 noves microempreses. En el cas de Catalunya, es van crear 532 nous negocis.