Un AVE de Renfe a l'estació de Lió, a punt de sortir cap a Barcelona.

El gerent d'operacions d'alta velocitat internacional de Renfe , Juan Ricardo Zambrana, ha dit que l'empresa preveu que les operacions comercials a terra francès entre Barcelona i Lió (França) i Madrid i Marsella --que es troben des del 16 de gener a 'marxes blanques' o període de proves tècniques- siguin rendibles "en dos o tres anys".

Ho ha dit en declaracions als periodistes aquest dilluns en un viatge de prova entre Barcelona i Lió, amb el maquinista Ricard Medina, un dels tres maquinistes que estan duent a terme les 'marxes en blanc' per demostrar la solvència operacional.

Segons ell, Renfe va aconseguir el Certificat de Seguretat emès per l'Agència Francesa de Seguretat (EPSF) per operar aquestes línies "en temps rècord en comparació amb altres països com Itàlia", i ha sostingut que oferiran aquests dos serveis abans d'aquest estiu .

Amb aquests trajectes, Renfe opera en solitari per primera vegada en territori francès i, en concret, el servei de cinc hores entre Barcelona i Lió fa parada a Girona i Figueres (Girona) i les localitats franceses de Perpinyà, Narbona, Montpeller, Nimes i Valence.

FORMACIÓ DELS MAQUINISTES



Zambrana ha assenyalat que Renfe comptarà amb un total de 25 maquinistes per operar aquests trajectes, per la qual cosa començarà la formació pràctica de la resta el 6 de març: "Seran els mateixos maquinistes habilitats els que formin la resta de la plantilla".

Per a Medina, la dificultat del projecte ha recaigut en la "singularitat que té el recorregut, ja que opera tant per línia convencional com per línia d'alta velocitat", a més d'haver d'aprendre el reglament i els sistemes de seguretat francesos.

Els tres maquinistes havien conduït en el trajecte operat entre Renfe i SNCF, l'operador públic de França, al tram entre Barcelona i Perpinyà, i amb aquest recorregut s'endinsen "uns 500 quilòmetres a terra francès, cosa que mai abans havia passat", ha destacat Medina.

El gerent d'operacions ha assegurat que una vegada s'iniciïn els serveis, Renfe definirà un pla de transports, "que progressivament arribarà a les 28 circulacions setmanals entre els dos trajectes: amb 14 cadascun".

OPERACIONS A PARÍS



Zambrana ha afirmat que l'objectiu de Renfe és arribar a operar a París "sigui quin sigui el trajecte i com més aviat millor", encara que ha especificat que una de les seves metes és donar servei des d'Espanya fins a la capital francesa passant per Lió.

Segons va anunciar al gener la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, Renfe oferirà els seus serveis d'alta velocitat fins a París abans que s'acabi l'any gràcies a un dels acords aconseguits entre Espanya i França a la Cimera Hispano-Francesa celebrada el 19 de gener a Barcelona.

El Pla Estratègic de Renfe pretén que "el 10% dels ingressos de la companyia provinguin de mercats internacionals el 2028", i Zambrana ha assegurat textualment que la voluntat de l'empresa és estar en totes les línies internacionals possibles.

A més, l'empresa està treballant per obrir una sucursal a França "per poder tenir més oportunitats de negoci al mercat francès", una proposta que Renfe va traslladar al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública, a través del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, a principis de febrer.