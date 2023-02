Sant Valentí, la festa dels enamorats / @EP

El 14 de febrer està marcat al calendari de totes les parelles. Roses, rams de flors, bombons, regals originals... tot té cabuda el dia oficial dels enamorats, més conegut com a Sant Valentí. El nom d'aquesta festivitat no és fútil, ja que assenyala específicament la mort de Valentí, un home que fou el ferm defensor de l'amor. Quin és el seu origen i per què dóna nom a la festa més romàntica del nostre calendari?

Aquesta festivitat es remunta al segle III a Roma . Aleshores, un sacerdot anomenat Valentí es va oposar a l'ordre de l'emperador Claudi II el Gòtic , qui va imposar la prohibició de la unió matrimonial per als joves. La base de la seva prohibició va ser la consideració que els solters sense família exercien millor com a soldats, ja que no tenien cap lligam ni cap vincle sentimental que els fes dubtar a l'hora de batallar.

Valentí era un ferm defensor de l'amor i es va oposar completament al decret de l'emperador. La seva manera de revelar-se va anar celebrant matrimonis en secret perquè els joves enamorats poguessin celebrar la seva unió. Claudi II va acabar assabentant-se de la rebel·lió que Valentí estava duent a terme, i per això ho va sentenciar a mort el 14 de febrer de l'any 270 per "desobediència i rebel·lia".

Hi ha una altra llegenda que indica que Valentí el van arrestar i el van portar a una masmorra. Allà, l'oficial encarregat de la seva custòdia el va desafiar a tornar-li la vista a la seva filla, que tenia una profunda ceguesa. El sacerdot va aconseguir el miracle i amb això també va aconseguir la conversió d'ell i tota la família al cristianisme. No obstant, el fenomen no va ser suficient per salvar-li la vida, i va acabar sent "lapidat i decapitat" .

Segles més tard, l'any 494, el papa Gelasi I va declarar el 14 de febrer com el dia de Sant Valentí. La seva tomba als afores de Roma, a la via Flaminia, es va convertir en la "Porta de Sant Valentí" i en un lloc de pelegrinatge durant l'Edat Mitjana.

UNA FESTIVITAT ECONÒMICA

La festivitat que va començar com una reivindicació de l'amor s'ha acabat transformant en una cita en què els enamorats es demostren l'amor amb algun regal... i cada cop més car. De fet, una enquesta de l' Associació Espanyola de Consumidors (Aescon) ha determinat que el 52% dels espanyols celebraran Sant Valentí d'alguna manera aquest any.

Al sondeig realitzat, gairebé el 70% ha manifestat que optarà per algun servei d'hostaleria, com una nit d'hotel o un sopar, mentre que la resta es decantarà més per algun detall material: roba, llibres o discos (13%), flors (7%) o joies (5%).

A més, l'enquesta apunta que els consumidors es deixaran una mitjana de 94 euros, encara que no serà el mateix a totes les províncies. Per exemple, els madrilenys són els que han declarat que gastaran més diners (fins a 146,72 euros), mentre que els lleonesos seran els més "garrepes" en aquest sentit: es quedaran en els 47,99 euros.