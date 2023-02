Arxiu - Façana del Palau de Justícia de Catalunya, seu del TSJC i de l'Audiència de Barcelona.

Els lletrats de l'Administració de Justícia (LAJ) asseguren que s'han deixat d'efectuar 2 milions de notificacions judicials per la vaga indefinida que van començar el 24 de gener passat en demanda de millora salarials. "Darrere de cada número hi ha un ciutadà que s'està veient perjudicat per la imperícia del Ministeri de Justícia", assenyalen.

La Unió Progressista de Lletrats de l'Administració de Justícia (UPSJ), l'Associació Independent de Lletrats (AinLAJ) i l'Il·lustre Col·legi Nacional de Lletrats han emès aquest dilluns un comunicat on xifren el seguiment de la vaga indefinida durant aquesta jornada un 74% , mentre que el Ministeri de Justícia parla d?un 26,21%.

Es tracta d'una participació lleument menor respecte de divendres, quan el comitè de vaga va estimar un 78%. En canvi, el departament que dirigeix Pilar Llop aprecia un augment respecte del 25,61% registrat el 10 de febrer.

Les més de dues setmanes que porta la vaga indefinida, els LAJ han registrat màxims de 85% i mínims de 73%; per contra, el Ministeri ha notificat entre un 33,92% i un 18,9% de seguiment.

Segons les estimacions de les tres associacions de LAJ, des del passat 24 de gener s'han suspès uns 134.000 judicis i vistes a tot el territori nacional; i hi ha "parades" i "pendents de repartiment" unes 120.000 demandes a tot el país.

A més, el comitè de vaga assegura que hi ha 500 milions d'euros pendents de lliurar com a conseqüència de la vaga. "En definitiva, l'activitat als jutjats s'ha reduït en més d'un 60%", afegeixen.

En el marc del comunicat, insisteixen a manifestar la seva disposició a reunir-se amb Justícia "com més aviat millor, sense esperar dijous 16 de febrer". "El nostre desig és poder posar fi com més aviat millor a la vaga, però això òbviament està en mans del Ministeri, que és el que va incomplir els acords de l'abril", assenyalen.

L'ORIGEN DEL CONFLICTE



La vaga indefinida arriba a la seva jornada número 15 arran del conflicte que té l'origen en "la falta d'adequació salarial a les funcions i responsabilitats més atribuïdes per la Llei 13/2009, descarregades als jutges, i incrementades en successives reformes", especialment la del 2015, cosa que --denuncien-- ha provocat un "insuportable desequilibri".

Els convocants assenyalen com a "detonant" del conflicte l'acord que Justícia va signar el desembre de 2021 amb els sindicats dels cossos generals "sense desenvolupar degudament l'adequació salarial a les darreres reformes processals prevista al segon paràgraf de la Disposició Addicional 157 de la Llei 11/2020 de Pressupostos Generals de l'Estat per a 2021".

Abans que comencés la vaga, Llop va demanar al comitè de vaga que fugira de "posicions maximalistes" perquè impedien "bons acords". Per part seva, el secretari d'Estat de Justícia, Antonio 'Tontxu' Rodríguez, ha assegurat que la vaga dels LAJ era una mesura "política" i que estava "fora de lloc".

Rodríguez va incidir que "qualsevol tipus de reclamació econòmica que té lloc en aquesta vaga no tenen un sentit", ja que el Ministeri "ha complert tots els acords" aconseguits amb la representació d'aquests treballadors.

Al marge, el director del gabinet de la Presidència del Govern, Óscar López, va transmetre als LAJ que són "una peça essencial" del Poder Judicial i va expressar la seva "confiança" que les negociacions amb el Ministeri "pugin concloure en un acord raonable i satisfactori".