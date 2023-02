El poeta, en una fotografia. Foto: Zuma Press

Gir de 180 graus al cas de Pablo Neruda. El poeta, mort el 1973, hauria estat enverinat per "agents de l'Estat" de Xile, segons van explicar els seus familiars dilluns passat 13 de febrer.

Segons ha explicat Rodolfo Reyes, advocat i nebot de l'escriptor, el 2017 es va trobar a l'ossament de Neruda una "gran quantitat de clostridium botulinum ", un bacteri patògen capaç de provocar el botulisme, una malaltia causada per una toxina que ataca els nervis del cos.

"Això mai devia haver estat al seu cos, i això va ser injectat. Llavors, com advocat, em fa dir que a Neruda ho van eliminar a Xile. Qui? No ho sabem encara. Això se sabrà, i per descomptat que va haver de ser agents de l'Estat", va dir Reyes en declaracions a la Cadena SER. en què ha recordat que el poeta era un líder d'opinió el 1973 i "era un perill públic per a" el dictador Augusto Pinochet.

MÉS DESMENTITS

Manuel Araya, el xofer i assistent personal de Pablo Neruda ha desmentit en reiterades ocasions la versió que el motiu de la seva mort va ser degut a un càncer i ha assegurat que va ser "assassinat" pel règim de Pinochet (1973-1990).

A més, un grup de forenses ja va assenyalar el 2017 que el premi Nobel de Literatura no va morir de càncer, tal com es va informar inicialment, cosa que obre la possibilitat a altres hipòtesis.