Borràs, en una intervenció pública. Foto: Europa Press

En vista d'aquest dimarts 14 de febrer, els magistrats del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) han decidit que Laura Borràs podrà declarar finalment dilluns que ve 20 després que ho facin els altres dos acusats del cas que l'ha portat a la justícia, per un presumpte fraccionament de contractes quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).

Aquesta, doncs, és una bona notícia per a Borràs, encara que en primera instància la seva defensa havia sol·licitat que el judici se suspengués per indefensió . Els magistrats no han considerat que existeixi i, per això, han fixat la propera vista oral per a dintre de 6 dies.

D'aquesta manera, dilluns 20 podrà declarar després que ho facin Isaías H. i Andreu P. La Fiscalia sol·licita per a la presidenta de Junts per Catalunya 6 anys de presó i 21 d'inhabilitació per delictes de falsedat documental i prevaricació.