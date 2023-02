Pedro Sánchez, en una imatge recent. Foto: Europa Press



Partits aliats del Govern com ERC, Bildu, PDeCAT, Més País i Compromís , i altres formacions independentistes com Junts per Catalunya , la CUP i el BNG han unit forces per sol·licitar que el president del Govern, Pedro Sánchez , comparegui al Congrés per donar explicacions sobre les infiltracions de policies en moviments socials, tant a Barcelona com a València .



Els casos es van començar a publicar a finals de gener, quan La Directa va informar de la infiltració durant 3 anys d?un agent en moviments independentistes de Barcelona. Des de llavors, els partits sobiranistes han demanat comptes a l'Executiu en diferents formats.

A més de presentar preguntes escrites, per exemple, el portaveu d'ERC, Gabriel Rufián, va treure el tema a Sánchez a la sessió de control al Govern del 8 de febrer passat, incidint que, a més, l'agent en qüestió ha estat objecte de fins a cinc querelles per abusos sexuals.



De la mateixa manera, també han reclamat que a compte dels fets el màxim responsable del Ministeri de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska.