El Medicina i Ciències de la Vida de la Universitat Pompeu Fabra. Foto: UPF

Quatre exestudiants del Departament de Medicina i Ciències de la Vida de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) han denunciat l'"assetjament constant" a què es veien sotmeses per part d'un catedràtic de la universitat.

El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) ha estat l'organisme que ha emès un comunicat exposant els fets, denunciant també que la universitat "no només no faci res, sinó que ni tan sols inverteixi en els mitjans per garantir que no es reprodueixin". Per tant, l'organisme considera que és “ còmplice ”.

El SEPC també demana uns protocols efectius per a casos així i exposa que el catedràtic continuaria exercint actualment.

RESPOSTA DE LA UPF

Per la seva banda, la UPF va voler donar-ne la versió i ho va fer responent directament al comunicat penjat pel sindicat estudiantil universitari.

En la resposta, els responsables de la universitat admeten tenir coneixement del cas "des de fa uns dies" i assegura que va activar "els procediments interns oportuns, inclòs un expedient informatiu".

La UPF diu que està fent seguiment del cas i que, si escau, es faran "les actuacions que siguin pertinents".