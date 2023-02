Un home a patinet. Foto: Europa Press

L' Agència Catalana del Consum (ACC) ha ordenat la retirada temporal de dos models de patinets elèctrics per errors de seguretat. En un comunicat, l'organisme assegura que "ha engegat una campanya d'inspecció per controlar la seguretat dels patinets elèctrics, atès que l'ús ha augmentat considerablement, especialment entre les persones joves".

És la primera decisió presa després d'una campanya que Consum va posar en marxa el 2022 per comprovar si compleixen les disposicions vigents en matèria d'etiquetatge i els requisits i exigències de seguretat que li són aplicables, de manera que no comportin un risc per a la salut i la seguretat de les persones consumidores".

Els models afectats són el Ziro 2 Blue, de la marca Smartgyro, amb incompliments relatius a la part mecànica del producte, i el Basic, de la marca Uirax, que presenta problemes tant al carregador com al programari.

La Generalitat desconeix quantes unitats es podrien haver venut fins ara.