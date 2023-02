Des d'aquest dimecres 15 de febrer, les famílies amb menys recursos poden sol·licitar el xec de 200 euros (anunciat per Pedro Sánchez el 27 de desembre de 2022) per intentar mitigar els efectes econòmics de la guerra d'Ucraïna.

Aquest ajut està pensat per a persones físiques amb fins a 27.000 euros de renda anual el 2022 i que tinguessin un patrimoni inferior a 75.000 euros anuals a 31 de desembre d'aquell any. A la pàgina web de l' Agència Tributària s'habilitarà un apartat per gestionar aquestes peticions.

Queden fora dels perfils que poden accedir a aquest ajut els pensionistes i els beneficiaris de l'Ingrés Mínim Vital (IMV).

Les ajudes es podran demanar fins al 31 de març i seran abonades mitjançant transferència per part de l'Agència Tributària.