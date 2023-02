Foto: RENFE

RENFE ha signat un acord amb GSMA, organitzadora del Mobile World Congress Barcelona (MWC) 2023, pel qual la companyia esdevé, un any més, tren oficial de la fira com a Train Transportation Partner.

El conveni entre ambdues empreses té com a objectiu col·laborar en la promoció del saló internacional més important del sector tecnològic i fomentar el transport amb Renfe com la millor opció per arribar al recinte firal.

En el marc d’aquesta col·laboració, Renfe oferirà als assistents registrats al congrés un descompte del 15% en el preu dels bitllets de tren Ave o Llarga Distància, amb destinació Barcelona, per viatjar entre el 27 de febrer i el 2 de març.

A més, durant el MWC, Renfe reforçarà les seves connexions entre Madrid i Barcelona per atendre l’augment de la demanda amb un 6,7% més de l’oferta de places, o el que és el mateix, amb 8.790 places addicionals. Més informació sobre les condicions d’aquest descompte a www.renfe.com

El Mobile World Congress Barcelona 2023 se celebrarà entre els dies 27 de febrer i 2 de març al recinte de Fira Gran Via. Aquesta edició, que preveu l’assistència de 80.000 visitants, esdevé una bona ocasió per comprovar com s’integra la tecnologia en diversos àmbits productius, com és el cas de la mobilitat.