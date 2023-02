Previsió de precipitacions per a la primavera del 2023. - ELTIEMPO.ES

La primavera del 2023, que començarà aquest proper 20 de març, estarà marcada per temperatures i precipitacions superiors a la mitjana de l'estació, segons el portal digital d'informació meteorològica eltiempo.es.

En general, el valor mitjà de les temperatures a Espanya durant aquest període –prenent com a referència el període comprès entre 1981 i 2010– acostuma a ser de 13,6ºC. Tot i això, es preveu que a tot el país les temperatures estiguin per sobre de la mitjana, sobretot a l'est peninsular.

De març a maig, les temperatures primaverals experimenten un increment progressiu, encara que en els sistemes muntanyosos se situen per sota dels 10 ºC . Així mateix, al sud-oest peninsular se solen superar els 16ºC; a la submeseta nord se situen al voltant dels 10ºC; a àrees del Cantàbric, entre els 12 i 14ºC i, a la Vall de l'Ebre, les temperatures es troben entre els 14 i 16ºC.

A les Illes Canàries, la temperatura mitjana està al voltant dels 20ºC a àrees de costa, a les illes orientals i entre els 14 i 18 a les illes orientals, excepte als cims.

Tot i això, tal com indica eltiempo.es, s'espera que aquesta primavera a tot Espanya se superin els valors anteriorment esmentats, a causa de la continuïtat de la tendència càlida o molt càlida dels quatre anys anteriors.

Pel que fa a les precipitacions, eltiempo.es avança que les previsions indiquen la possibilitat que el registre de les pluges estigui lleugerament per sobre del normal als mesos de març, abril i maig al sud peninsular ia les illes Canàries .

La mitjana de precipitació a la primavera se situa en 173,13 l/m2, encara que no es distribueix de manera homogènia a tot el país. La zona més plujosa és el nord peninsular, on les precipitacions ronden els 400 l/m2. Les zones més seques són les illes orientals de les Canàries seguides d'Almeria i Múrcia.

Durant la primavera i la tardor, la mitjana del nombre de dies de tempesta està entre un i cinc a gairebé tot Espanya.