Els germans Muñoz, coneguts com a Estopa, s'han viralitzat a les xarxes socials després de recuperar-se un vídeo on donaven la seva particular opinió de la independència de Catalunya i sobre la possible discriminació del castellà. L'usuari de TikTok @estopa_y_punto ha compartit un vídeo dels cantants conversant amb el presentador Albert Om al programa El Convidat emès fa alguns anys.

En ser preguntats per si "el castellà està perseguit a Catalunya", els dos cantants es van afanyar a negar-ho, afirmant que "és mentida, us estan enganyant" i que ells han acudit en multitud d'ocasions a TV3 sense haver de parlar català, i ningú els ho ha demanat ni obligat a fer-ho.

A la mateixa conversa van acabar parlant de la independència de Catalunya i sobre un possible referèndum. "Jo estic molt d'acord que es respecti l'opinió de la majoria", va afirmar David Muñoz, el vocalista d'Estopa. "Si arriba un dia que tothom que viu a Catalunya vol independitzar-se, o una majoria aclaparadora perquè hi hagi divisió, nosaltres votaríem no, però jo estaria d'acord amb aquest referèndum", ha afegit.

A continuació, podeu veure el moment: