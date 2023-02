Foto: @EP

La Unitat de suport a l'alumnat en situació de violència (Usav) de la Conselleria d'Educació de la Generalitat ha tractat 430 casos de situacions de violències en alumnes durant el primer trimestre d'aquest curs 2022-2023, la majoria per assetjament escolar. casos-- i, segons han afirmat fonts del departament, el servei ha atès de mitjana 588 trucades diàries.

Segons ha avançat aquest dimarts TV3 , es tracta de dades de la Usav, un servei especialitzat format per juristes, psicòlegs i pedagogs , que ha afirmat que en tres anys "s'han disparat les consultes per situacions de violència a nens i adolescents".

D'acord amb les dades consultades, des de començament del curs 2022-2023 hi ha hagut un total de 123 casos de maltractament infantil i adolescent, 60 com a víctimes de violència masclista, 34 de problemes de salut mental --com intents de suïcidi, suïcidis consumats o violència derivada d'un trastorn mental--.

També s'han tractat quatre casos vinculats a situacions de racisme, i 42 més que no s'inclouen a la resta de categories ja que, per exemple, seria la violència exercida amb la finalitat de robatori.

Pel que fa als àmbits en què es produeixen aquestes violències, la majoria --262 casos-- són a l' àmbit escolar ; 134 al familiar; 11 a la categoria d''altres'; cinc a la parella; cinc més en l'àmbit digital; cinc també a nivell comunitari; cinc a l'àmbit conegut; i tres a nivell institucional.

Entre els casos tractats, no n'hi figura cap per violència vicària --la violència exercida envers els fills per part del pare maltractador com a instrument de fer mal a la mare--; i tampoc violència obstètrica o violència laboral.

Sobre el gènere de la víctima, del total de 430 casos en 252 les víctimes són dones, davant de 152 homes, 17 dels dos gèneres --és a dir, que qui pateix la violència inclou més d'un gènere--, dos de gènere no binari i set casos més en què no s'ha informat sobre el gènere de la víctima.

Del total dels casos tractats, 340 es troben en seguiment --un cas en què està tot en seguiment i ja s'han fet actuacions--; 39 s'han resolt --és a dir, s'han dut a terme les actuacions oportunes per eradicar la violència--; 26 estan en procés --s'està assessorant el centre o l'alumnat--; i 25 estan oberts --el cas hi ha entrat però encara no s'ha assignat a cap professional--.