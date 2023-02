Presó / @EP

Un terç dels presos a Europa pateix trastorns mentals, segons l'Informe sobre l'estat de la salut penitenciària a la regió europea de l'OMS'. El treball, realitzat el 2021, recull les dades del 2020, on 613.497 persones van ser empresonades als 36 països enquestats, cosa que mostra una disminució del voltant del 6,6%, en comparació del 2019, principalment a causa de les mesures de COVID- 19. La proporció de persones a la presó sense condemna va augmentar el 2020, probablement també com a resultat de la pandèmia de COVID-19.

El problema de salut més prevalent entre les persones que estaven a la presó van ser els trastorns de salut mental, que van afectar el 32,8%. "És probable que aquesta xifra representi un subregistre significatiu, ja que la majoria de les malalties no transmissibles es van registrar de manera deficient i les estimacions van ser més baixes del que s'esperava. De fet, menys de la meitat dels països enquestats van proporcionar dades", ha informat l'OMS.

Així mateix, segons els resultats obtinguts a l'informe, la causa més comuna de mort a les presons va ser el suïcidi , amb una taxa molt més alta que a la comunitat en general. Alhora, l'informe ha recalcat que la resposta general a la Covid-19 a les presons de tot Europa "ha estat bona", amb vacunes ofertes universalment a tots els països i l'aïllament dels casos de COVID-19 a la majoria de les presons.

D'altra banda, i pel fet que un de cada cinc països ha informat de situacions d'amuntegament a les presons, l'OMS ha destacat la necessitat d'estudiar mesures alternatives no privatives de la llibertat per a delictes que no presentin un alt risc per a la societat i on hi hagi eines més efectives, com la derivació a tractament per trastorns relacionats amb el consum de drogues.

"Les presons estan integrades a les comunitats i les inversions realitzades en la salut de les persones a la presó es converteixen en dividends per a la comunitat. L'empresonament mai no s'ha de convertir en una sentència a una pitjor salut. Tots els ciutadans tenen dret a una atenció mèdica de bona qualitat, independentment del seu estatus legal", ha comentat el director regional de l´OMS/Europa, Hans Henri P Kluge.

"LA SALUT MENTAL ÉS UN GRAN PROBLEMA DINS DE LES PRESONS"

Tot i que les dades fan referència al 2020, la realitat és que són extrapolables a la realitat actual, segons l'Agrupació dels Cossos de l'Administració d'Institucions Penitenciàries (ACAIP). "La salut mental és un gran problema dins de les presons", comenta Joaquín Leiva, portaveu d'ACAIP, en declaracions a CatalunyaPress, i afegeix que "gairebé la meitat dels interns pren alguna medicació psicotròpica i un 30% pateixen algun tipus de malaltia mental ”.

Entre les principals malalties mentals, destaquen l'esquizofrènia, la bipolaritat, els problemes derivats de depressió. relata Joaquín Leiva.

Per millorar la situació actual, el portaveu destaca diversos punts:

"Que no es converteixin les presons en manicomis". "Tenir un control diagnòstic adequat d'aquest tipus de malalts i tenir un control mèdic adequat que, amb un dèficit personal del 60% de metges, és impossible de tenir-ne". "Que el personal penitenciari tingui una formació adequada a l'hora d'intervenir amb aquest tipus de presos. És molt important detectar quan s'està produint una descompensació de la medicació per prevenir un empitjorament de l'intern". "Treballar des d'una perspectiva multisectorial i implicar tot el personal penitenciari per fer un seguiment de la malaltia mental i que s'estableixin models adequats".

Aquests problemes de salut mental poden acabar finalment amb el suïcidi. "La taxa de suïcidi a la presó és vuit vegades més gran a la taxa a la població general", lamenta el portaveu, que detalla que solen acabar amb la seva vida penjats amb els mateixos llençols a la cel·la durant les hores de tancament nocturn.