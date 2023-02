Accident entre dos camions a l'AP-7 @EP

Catalunya és la segona comunitat autònoma amb més percentatge de carreteres amb risc elevat, després de la Rioja i seguida per Astúries, segons conclou l'informe EuroRAP 2022, que compta amb la participació del Reial Automòbil Club d'Espanya (RACE).

Del total de 25.100 quilòmetres analitzats i la seva relació amb les dades d'accidentalitat que s'han produït entre el 2019 i el 2021, l'informe del RACE posa en relleu un risc elevat de perillositat (mitjà-alt i alt) en 1.836 quilòmetres, fet que suposa un 8,2% sobre el total.

En aquesta nova investigació, s'han detectat un total de 48 trams de Risc Elevat a les carreteres espanyoles, dels quals vuit són trams 'Negros', considerats de Risc Alt per a la seguretat dels seus usuaris, i 40 trams més considerats 'Rojos' , de Risc Mitjà-Alt.

La N-634, a Cantàbria, entre els punts quilomètrics 232,8 i 243,1, és la carretera amb més risc per patir un accident greu. La resta de trams negres d'alta perillositat es troben a la N-340 (Andalusia), N-230 (Catalunya, entre els quilòmetres 6,6 i 14,8) , N-345 (Múrcia), N-234 (Aragó) , N-323 (Andalusia), N-331 (Andalusia) i la N-122 (Castella i Lleó). En el risc mitjà alt hi ha les carreteres catalanes N-260 (eix Pirinenc, entre els km 117 i 193; entre els km 204 i 247) i la N-240 (entre els km 18 i 33).

COMUNITATS AUTÒNOMES

Per comunitats autònomes, l'estudi situa la Rioja com la regió que presenta una proporció més gran de carreteres considerades de risc elevat, amb el 17,2% de vies, seguida de Catalunya amb el 12,6%, i el Principat d'Astúries amb 11,6%.

Així mateix, el RACE ha destacat que dos trams "preocupen especialment": el de la N-340 a Granada (entre els quilòmetres 296,4 i 312,9) el de la N-345 a la província de Múrcia (entre els quilòmetres 0 i 7,2), ja que es repeteixen entre els més perillosos d'Espanya des de l'informe del 2018.

Sobre aquesta qüestió ha preguntat el RACE al Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (MITMA), que ha expressat que "ja ha actuat proactivament als nou trams negres, on ja ha executat actuacions de millora i té previst fer-ne altres addicionals i complementàries" durant aquest any 2023".

"Actuacions executades com ara reparació i augment de les característiques superficials del ferm, reposició i reforç de la senyalització i l'abalisament, repintat de marques vials" , ha manifestat.

Les vies més perilloses es caracteritzen per ser una carretera convencional, tenir una calçada única, tenir interseccions al mateix nivell i una intensitat mitjana diària (IMD) per sota dels 10.000 vehicles al dia. Per contra, les carreteres més segures són aquelles per on transiten més vehicles.

"En elles es produeixen menys accidents per cada cotxe que circula, no s'envaeix el sentit contrari, no hi ha interseccions al mateix nivell i, en disposar d'uns nivells de seguretat passiva més grans, els accidents tenen menors conseqüències", ha explicat el RACE.

L'anàlisi ha tingut en compte un total de 3.067 accidents ocorreguts a la Xarxa de Carreteres de l'Estat en el període 2019-2021, 967 dels quals són accidents mortals amb un saldo de 1.060 morts i 2.100 accidents greus amb un saldo de 2.684 ferits greus , succeïts als tres anys d'estudi.

"L'evolució dels accidents mortals i greus ocorreguts a la Xarxa de Carreteres de l'Estat és molt positiva, amb una reducció de més del 73% respecte a l'any 2009, gairebé les tres quartes parts dels accidents s'han evitat. Amb l'única excepció del 2019, tots els anys han experimentat un descens respecte al seu precedent, sent en aquesta ocasió d'un 9,3% menys respecte a les dades del 2021", ha conclòs.