El 99% de les empreses espanyoles no compta amb un pla de transició ecològica alineat amb l'objectiu establert a l' Acord del Clima de París de limitar l'escalfament global a 1,5ºC d'aquí a final de segle, per la qual cosa, de moment, hi són molt lluny de desenvolupar plans creïbles en aquesta línia tot i que aquest requisit serà obligatori properament al conjunt de la Unió Europea, on les empreses hauran d'informar d'aquests plans a les seves memòries anuals.

Aquesta és una de les conclusions principals de l' informe Stepping up elaborat per Carbon Disclosure Project (CDP) i la consultora Oliver Wyman, que assenyala que només l'1% compta amb aquest pla i menys del 5% mostra avenços en aquest sentit, malgrat que la meitat de les corporacions declara que disposen d'aquesta estratègia .

El treball recull informació d'empreses que representen al voltant del 75% dels mercats borsaris europeus, inclòs Espanya, que treu pitjor nota que les empreses de la resta de països de l'entorn.

A més, el document reflecteix que menys d'un terç de les empreses vinculen la remuneració dels seus directius amb l'obtenció de resultats en àrees com el clima, l'aigua i la desforestació i fins al 40% dels préstecs corporatius europeus que s'han analitzat (al voltant d'1,8 bilions d'euros) financen empreses amb un progrés limitat al pla per alinear-se amb l'objectiu de 1,5°C.

En tot cas, l'informe mostra que prop de la meitat de les empreses analitzades (49%) afirma que disposa amb un pla de transició climàtica per limitar l'escalfament global a 1,5ºC però la majoria d'aquests no tenen ambició i transparència a les àrees clau que revelen una actuació seriosa com la governança, la planificació financera, la implicació i el compromís amb la cadena de valor.

Així mateix, entre el 30 i el 45% de les empreses es declara "en desenvolupament", és a dir, que compten amb objectius d'emissions menys ambiciosos (acords amb l'objectiu de 2 °C) i publiquen informació sobre almenys la meitat dels indicadors, encara que la majoria de les empreses va mostrar un progrés "limitat".



ESPANYA, PITJOR QUE LA MITJANA EUROPEA

Per països, les empreses espanyoles han obtingut pitjors resultats que la mitjana europea, amb només un 1% de les empreses entre les "avançades" i un 33% "en desenvolupament". Tot i que nou de cada deu compta amb iniciatives per reduir emissions de gasos d'efecte hivernacle, l'informe observa "clares llacunes" en les mesures necessàries per aconseguir l'anhelada via de l'1,5ºC.

En concret, només el 26% de les espanyoles avalua en quina mesura la despesa o els ingressos s'alineen amb els objectius de 1,5ºC i menys del 40% incorpora les qüestions climàtiques en contactes amb proveïdors.

Una altra de les conclusions del document indica que fins al 40% de tot el deute corporatiu pendent de les empreses analitzades (1,8 bilions d'euros) finança actualment les que no tenen objectius clars ni proves d'estar desenvolupant plans de transició creïbles.