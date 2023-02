Els Reis Felip VI i Donya Letizia acompanyada de les seves filles la Princesa Leonor i la Infanta Sofia, juntament amb la Reina Donya Sofia / @EP

El Rei Felip VI i la Reina Letizia , així com la Reina Sofia , cobraran un 2,5% més aquest any fins a una mica més de 538.500 euros malgrat que el pressupost destinat a la Casa Reial està congelat per tercer any consecutiu.

Així consta al desglossament del pressupost publicat a la web de Zarzuela, segons el qual la Casa del Rei disposa per al 2023 d'un total de 8.431.150 euros. Aquesta partida és la mateixa que el Govern li va assignar als Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) el 2022, la qual estarà congelada per tercer any consecutiu.

Segons ha explicat Zarzuela, les retribucions dels membres de la Família Reial s'han incrementat en un 2,5% d'acord amb el que estableixen els PGE respecte a la pujada prevista per als salaris dels alts càrrecs del Govern.

Ja el 2022, tant els Reis com Doña Sofía van veure incrementada la seva assignació en un 2% d'acord amb aquest mateix argument, mentre que el 2021 Don Felipe, que és qui en última instància assigna el pressupost, va decidir no aplicar aquesta premissa i va mantenir els salaris de la Família Real congelats.

Aquest any, després d'aplicar-se la pujada, està previst que Felip VI cobri 269.296 euros, la Reina Letizia percebi 148.105 euros i Doña Sofía en rebrà 121.186. En total, les assignacions pugen a 538.587 euros.

Com en anys anteriors, el gruix del pressupost de la Casa del Rei està destinat a despeses de personal, on s'hi inclou la Família Reial. Aquesta partida representa un 56,25% del total, amb 4.202.250 euros destinats a altres despeses de personal. Aquí cal incloure la pujada del 2,5% que també percebran els alts càrrecs, que cobraran un total de 849.000 euros.

La segona partida més gran és la relativa a despeses corrents en béns i serveis, del 32,89%, i que en aquest cas puja a 2.773.313 euros. Segons ha precisat Zarzuela , el pressupost en aquest apartat augmenta en un 0,83%.

INCREMENT DE LA DESPESA EN PROTOCOL

"L'important increment de l'activitat institucional comporta la pujada del pressupostat per a despeses protocol·làries i de representació, a més de les quantitats destinades a viatges, que es compensa amb una reducció, principalment, en assessoria i treballs TIC respecte de l'exercici anterior", ha aclarit Casa Real.

Dins aquest apartat, es destinaran 1.896.613 euros a material, subministraments i altres (una xifra inferior a 2022), mentre que hi haurà 605.000 euros per a atencions protocol·làries i representatives, davant dels 370.000 de l'exercici anterior. Aquí també hi estan inclosos 139.700 euros per a arrendaments i cànons i 82.000 euros per a reparacions, manteniment i conservació.

Per acabar, hi ha previst un milió d'euros per a despeses financeres, 746.000 euros per a inversions, destinades principalment al pla de transformació digital de la Casa del Rei iniciat el 2019, i 168.000 euros per al fons de contingència.