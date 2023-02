Banderes de la UE / @EP

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ha confirmat aquest dijous la il·legalitat de dues convocatòries d'oposicions de l'Oficina Europea de Selecció de Personal (EPSO) que limiten l'elecció de la segona llengua a les llengües anglesa, francesa o alemanya després que Espanya i Itàlia reclamessin l'anul·lació d'aquests concursos.

El Tribunal General ja va dictar dues sentències el 2020 que van anul·lar dues convocatòries d'oposicions generals EPSO i per a les quals la Comissió Europea havia interposat ara sengles recursos de cassació davant del Tribunal de Justícia per revocar aquestes sentències.

Les convocatòries precisaven que els candidats havien de reunir condicions lingüístiques específiques, com ara un nivell mínim C1 en una de les 24 llengües oficials de la Unió (llengua 1) i un nivell mínim B2 en alemany, francès o anglès (llengua 2), qualificades com a les llengües de treball principals de les institucions de la Unió.

Als seus recursos, Itàlia i Espanya qüestionaven la legalitat de dues parts del règim lingüístic establert per les convocatòries d'oposicions que limitaven a les llengües alemanya, anglesa i francesa l'elecció, d'una banda, de la segona llengua de l'oposició i, de l'altra , de la llengua de comunicació entre els candidats i l'EPSO.

El Tribunal General va admetre les queixes d'Itàlia i d'Espanya i va assenyalar que la limitació a les llengües alemanya, anglesa i francesa de l'elecció de la segona llengua suposa una diferència de tracte per raó de la llengua que no estava objectivament justificada per la raó principal exposada a les convocatòries d'oposicions: la necessitat que els administradors estiguin operatius immediatament.

Així, amb la sentència d'aquest dimecres, el Tribunal de Justícia ha desestimat els recursos de cassació interposats per la Comissió i ha confirmat les resolucions del Tribunal General.