Un Ple del Congrés. Foto: Wikipedia



El Ple del Congrés ha ratificat aquest dijous 16 de febrer, amb el suport del PP i el rebuig de Vox , una esmena a la reforma de la llei de l'avortament (introduïda al pas pel Senat) per la qual es blinda l'avortament front a protocols antiavortistes com el que va proposar la formació d'ultradreta a Castella i Lleó. Aquesta proposta de modificació, que s'ha votat amb la resta de les esmenes, ha estat ratificada per la Cambra Baixa amb 279 vots a favor, 51 en contra i 7 abstencions.

Es tracta d'una esmena transaccional del PSOE sobre una altra de Más Madrid al text procedent del Congrés, que va ser signada per tots els grups de la ponència, inclòs el PP, i que es va introduir durant la tramitació de la llei al Senat.



Amb aquesta esmena, la llei recull a l'article 24 que les administracions hauran de "garantir el lliure exercici del dret a la interrupció de l'embaràs en els termes d'aquesta llei i, especialment, vetllaran per evitar que la sol·licitant sigui destinatària de pràctiques que pretenguin alterar , ja sigui per refermar, revocar o per demorar, la formació de la seva voluntat sobre la interrupció o no del seu embaràs" amb "l'excepció de la informació clínica imprescindible i pertinent".

D'altra banda, el Ple del Congrés també ha donat llum verda a tot un seguit d'esmenes al preàmbul i alguns articles de la llei. Entre altres qüestions, s'introdueix reforçar el paper del Defensor del Poble com a mecanisme al qual puguin acudir les ciutadanes els drets sexuals i reproductius de les quals es vegin vulnerats; i que els serveis dassistència integral especialitzada i accessible estiguin adaptats a les llengües oficials de les comunitats autònomes.

Igualment, s'ha aprovat sense vots en contra, i amb l'abstenció de Vox, una esmena transaccional introduïda a la llei, al seu pas pel Senat, i signada per tots els grups, amb una modificació tècnica de l'article 31, que es refereix a l'avortament forçós i l'esterilització i anticoncepció forçoses, "per qualitat normativa a la redacció", segons han apuntat a Europa Press fonts parlamentàries.

Finalment, el Ple del Congrés ha rebutjat una esmena de Compromís que proposava que els centres sanitaris proporcionessin "el mètode quirúrgic o farmacològic, d'acord amb els requisits sanitaris de cadascú" i informant "la dona sobre els processos i els seus efectes secundaris ".