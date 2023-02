L'advocada de l'acusació particular Ester García López durant la vista d'apel·lació pel recurs a la presó provisional del futbolista Dani Alves, a l'Audiència de Barcelona, el 16 de febrer del 2023, a Barcelona, Catalunya (Espanya). - EUROPA PRESS/D.Zorrakino. POOL - Europa Press

L'advocada de l'acusació particular a la causa contra el futbolista Dani Alves per presumptament agredir sexualment una noia a la discoteca Sutton de Barcelona ha valorat que deixar-ho en llibertat provisional seria "un atemptat a la integritat psicològica" de la denunciant.

La representant de la jove, Ester García, ho ha dit en declaracions als periodistes després de la vista a l'Audiència de Barcelona que aquest dijous ha abordat el recurs amb què la defensa d'Alves intenta treure'l de presó provisional, on està des del 20 de gener.

"Mentre ell estigués en llibertat, ella es veu obligada a estar tancada. Penseu que la seva simptomatologia ja no és una dona que ha patit una agressió sexual sinó que aquí se suma una pressió mediàtica, és a dir, és un plus en aquesta simptomatologia traumàtica “, ha afegit García.

Ha explicat que a la vista s'ha oposat que Alves surti de presó provisional argumentant "no només que hi ha indicis suficients de criminalitat, sinó que hi ha un risc elevat de fugida", tant per la pena que podria afrontar com per la seva capacitat econòmica.

García ha assenyalat que "la instrucció s'està practicant d'una manera molt diligent, molt ràpida" i que Alves fa un mes que és a la presó preventiva i encara no s'han practicat totes les diligències d'investigació, per la qual cosa cal que estigui disponible per al jutjat.