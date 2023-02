Nou equip directiu i de representació / ONCE Catalunya

Aquest dimecres ha tingut lloc a Barcelona la presentació del nou equip que estarà al capdavant de l'ONCE a Catalunya per als quatre propers anys (2023-2027). Renoven Enric Botí, com a delegat de l’ONCE a Catalunya; Ángel Ávila, com a sotsdelegat i Manel Eiximeno, com a director del CRE de l’ONCE a Barcelona. I continua David Bernardo, com a president del Consell Territorial d’ONCE Catalunya. L’acte ha estat presidit per Ángel Ricardo Sánchez, director general de l’ONCE.

Enric Botí i David Bernardo, que encapçalen l’equip de direcció i de representació d’ONCE Catalunya, han manifestat el seu compromís de continuar treballant al costat de la societat catalana per fer una ciutadania més inclusiva i justa entre tots. Han anunciat que, des de la sostenibilitat econòmica i institucional del Grup Social ONCE, es milloraran els serveis socials específics per a persones cegues i sordcegues, s'ampliarà la dotació destinada a ajudar i col·laborar amb el món de la discapacitat, i es crearà una nova Fundació de l'ONCE adreçada a persones amb baixa visió que, sense estar afiliades a l'Organització, rebran tot el suport dels professionals més ben preparats per a aquesta tasca.

Cada quatre anys, les persones afiliades a l'Organització elegeixen en votació els qui els representaran en aquest període. De les urnes en resulta la nova composició dels Consells Territorials (un per cada comunitat autònoma) i del Consell General, que després donen lloc a tota l'estructura del Grup Social ONCE. Les darreres eleccions es van celebrar l’1 de desembre del 2022. A Catalunya, van votar un total de 5.150 persones cegues afiliades a l'ONCE.

L'ONCE va constituir ja el nou Consell General sorgit de les XII eleccions democràtiques de l'Organització. Miguel Carballeda ha estat reelegit president de l'ONCE i del Grup Social ONCE.

NOUS RESPONSABLES DE L’ONCE A CATALUNYA:

Delegat: Enric Botí

Sotsdelegat: Ángel Ávila

President del Consell Territorial: David Bernardo

Vicepresidenta primera del Consell Territorial: Rafaela Pérez

Vicepresidenta segona del Consell Territorial: Maria De La Sierra López

Director CRE (Centre de Recursos Educatius) de l’ONCE a Barcelona: Manel Eiximeno

10.148 AFILIATS I AFILIADES, AMB ATENCIÓ INTEGRAL I PERSONALITZADA

El 2022, 437 persones es van incorporar com a nous afiliats a l'ONCE a Catalunya en perdre tota o part de la visió. Es van apropar a l’Organització a la recerca d’un raig de llum i totes elles van rebre un suport integral i serveis personalitzats per cobrir les seves noves necessitats laborals, educatives, i culturals mitjançant la tasca d'un equip de 212 professionals (mestres, psicòlegs, psicopedagogs, tècnics en rehabilitació, treballadors socials...), per fer-los un nou disseny de vida a mida. L'ONCE a Catalunya compta amb 10.148 afiliats.

Gràcies a l’augment de vendes del 5,84% a Catalunya, el 2022, fins els 223,4 milions d’euros, es garanteix el nivell d'inversió social destinada íntegrament a la millora de la qualitat de vida per a les persones cegues i amb discapacitat i a la generació de polítiques de solidaritat amb les persones que tenen altres discapacitats a Catalunya.

L'ONCE Catalunya va signar en els últims quatre anys 472 contractes indefinits a venedors dels seus productes de joc, el que suposa una consolidació de l'ocupació de qualitat i situa la plantilla a la fi de 2022 en 2.400 venedors, tots ells persones amb discapacitat. De la plantilla de l'ONCE a Catalunya, el 74,6% són contractes indefinits. El 89,03%, nou de cada 10 treballadors, són persones amb discapacitat.

El Grup Social ONCE impulsà 1.535 llocs de treball a Catalunya l’exercici 2021 i en total dona feina a terres catalanes a 7.000 persones, la majoria persones amb discapacitat.

L’acció social de l’ONCE a Catalunya inclou l’atenció a 1.172 estudiants cecs o amb greu discapacitat visual; el lliurament de 21 gossos guia el 2022; la prestació de serveis socials especialitzats de rehabilitació, suport psicosocial, integració, ocupació, educació, esports, tiflotecnologia i 6.657 hores a Catalunya dedicades al suport de 439 afiliats sordcecs que van sol·licitar un servei de mediació a la Fundació ONCE d’Atenció a les Persones Sordcegues (FOAPS).