Arxiu - Piscina comunitària a una urbanització d'Almeria. - EUROPA PRESS - Arxiu

El Tribunal Suprem ha determinat que una comunitat de propietaris no pot imposar el nudisme a les àrees comunes de la urbanització --inclosa la piscina o els jardins-- i ha explicat que privar els veïns que volen gaudir amb roba d'aquests espais vulnera dret d'igualtat i el dret a la intimitat, entre altres.

Els magistrats s'han pronunciat sobre un cas que va tenir lloc a Almeria, en què la comunitat de propietaris va declarar com a indispensable la pràctica nudista per accedir als elements comuns de la finca. Aquests fins i tot van contractar un servei de seguretat per vetllar pel nudisme en aquestes zones.

En una sentència, la Sala Civil ha donat la raó als propietaris que volien anar vestits a la piscina i als jardins de la urbanització. Els magistrats han corregit el jutjat i l'Audiència Provincial que van desestimar les demandes d'aquests propietaris.

El Suprem ha apreciat un error palès en la valoració de les proves que sustentaven que s'havien aprovat per unanimitat uns estatuts en què es fixava l'obligatorietat de la pràctica nudista a les àrees comunes. L'alt tribunal ha subratllat que la simple lectura de les actes de la comunitat demostra que aquests estatuts no van ser aprovats.

VULNERACIÓ DE DRETS



Així mateix, els magistrats han incidit que, davant de la manca d'uns estatuts que justifiquin que es prohibeixi l'accés a la piscina i als jardins als quals no vagin nus, s'aprecia una vulneració del dret d'igualtat dels veïns que volien gaudir amb roba d'aquests espais.

Segons el tribunal, aquesta prohibició suposa una discriminació d'aquests veïns per raó de les idees i els pensaments i atenta a la llibertat de moviments i al dret a la intimitat.

El Suprem ha estimat els recursos de cassació presentats en considerar que "no es pot arbitràriament, per actes de força, mitjançant la contractació de serveis privats de seguretat, impedir als demandants el gaudi dels drets que els corresponen al règim de propietat horitzontal sobre elements comuns si no practiquen el nudisme".

Així les coses, els magistrats han precisat que anar despullats a la piscina i els jardins és "una opció personal perfectament respectable i legítima", però han insistit que no es pot obligar els veïns a fer-ho.

El tribunal, en considerar vulnerats els drets fonamentals dels vuit demandants, ha fixat una indemnització per danys morals de 1.000 euros per a cadascun.