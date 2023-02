Rachel Weich @wikipedia

El món del cinema es torna a vestir de dol; aquest dimecres, a última hora de la tarda, es confirmava la mort d'un dels grans mites eròtics de l'edat daurada de Hollywood, Rachel Welch . L'actriu, anomenada popularment com 'El Cos', tenia 82 anys i, com ha explicat el seu representant a través de l'escarit comunicat amb què ha anunciat la seva mort, patia una malaltia des de fa relativament poc temps sobre la qual ha evitat donar-ne cap detall .



Guanyadora d'un Globus d'Or, la nord-americana d'orígens bolivians va néixer el 1940 i va despuntar com a model abans de fer el salt a la interpretació com a figurant de la mà d'Elvis Presley amitjans de la dels 60. Després vindrien els papers que la van catapultar a la fama i la van convertir en un dels sex-symbol per excel·lència de la meca del cinema: 'Fantastic Voyage' , 'One Million Years BC ' - inoblidable imatge la d'una sexy Rachel convertida en cavernícola amb un breu bikini beix - ' The Biggest Bundle of Them All ', ' L'Animal' ...



Amb més de 30 pel·lícules en la seva extensa trajectòria, 'El Cos' va aconseguir el Globus d'Or a millor actriu de pel·lícula de comèdia o musical el 1974 pel seu paper a 'Los tres mosqueteros: els diamants de la reina', i també va ser reconeguda per la revista Playboy com la tercera intèrpret més atractiva del segle XX.



Pel que fa a la seva vida personal, Rachel es va casar en quatre ocasions: el 1959, amb només 19 anys, amb James Welch - de qui va prendre el seu cognom artístic, ja que en realitat el seu era Tejada, i amb qui va tenir els seus dos fills, Tahnee i Damon -, de qui es va separar el 1964; amb Patrick Curtis va passar per l'altar el 1967, encara que la seva relació es trencaria 5 anys després; el 1980 li va donar el 'sí vull' a Andre Weinfeld i al seu costat va estar fins al 1990; i amb el seu quart marit, Richard Palmer, es va casar el 1999 i es va separar el 2011.