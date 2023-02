Patinets retirats @facua

L' Agència Catalana de Consum , organisme autònom de la Generalitat de Catalunya, ha retirat la venda de dos models de patinets elèctrics per irregularitats de seguretat a la part elèctrica i mecànica. Aquesta mesura arriba setmanes després de la seva prohibició al transport públic. L'alerta ha estat recollida per Facua - Consumidors en Acció.

Els vehicles que ja no es podran adquirir als establiments del territori català són el Ziro 2 blue de la marca Smartgyro per incompliments sobre la part mecànica del producte i el Basic de la marca Uirax , que incompleix tant al carregador com al programari. Per part seva, tots dos productes permetien una velocitat de fins a 25 quilòmetres per hora.

La retirada de les unitats disponibles serà temporal fins que corregeixin les irregularitats detectades al laboratori i, a més, ho hagi notificat a la xarxa estatal d'alerta de productes, gestionada pel Ministeri de Consum, ja que les empreses fabricants tenen seu fora de la comunitat autònoma catalana.

En els darrers mesos, l'Agència ha iniciat una campanya d'inspecció per supervisar la seguretat dels patinets elèctric, que abasta el procés des de la presa de mostres a les anàlisis dels productes en laboratoris acreditats. La darrera finalitat d'aquest estudi és analitzar els paràmetres de construcció, disseny, composició i seguretat, així com la informació i l'etiquetatge.

A la primera fase, empresa a finals de 2022, s'han realitzat assajos al laboratori sobre cinc models de patinet elèctric distribuïts en grans superfícies comercials. D'ells, dos no han presentat cap problema, mentre que els altres tres tenien problemes d'etiquetatge -dels quals dos presenten les esmentades irregularitats de seguretat i funcionament-.

Durant aquest any, la inspecció de consum continuarà amb la tasca de control d'etiquetatge dels patinets a la venda i realitzarà nous assajos al laboratori per garantir que les empreses i els establiments que produeixen, distribueixen o comercialitzen aquests vehicles individuals compleixen la normativa de protecció dels consumidors.