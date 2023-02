Foto: @CatPress

El President de Foment, Josep Sánchez Llibre en la roda de premsa ha dit: "som a l'equador, han passat 5 mesos molt intensos, però encara tenim per davant 5 més", El dirigent va destacar "l'enorme representativitat" d'aquest organisme, format per 42 professionals, i va destacar que, ara que hi ha acord pels Pressupostos de Catalunya, s'ha pactat crear "una comissió tècnica entre el Govern Central i la Generalitat".

Sánchez Llibre està "convençut que les conclusions de la comissió de Foment seran de gran utilitat" i va dir que desitja "que siguin un full de ruta perquè l'ampliació sigui una realitat". De la mateixa manera, va mostrar-se segur "que la solució que presentem farà que l'aeroport serà la infraestructura més verda, sostenible i ecològica possible".

El president de Foment va tancar la seva intervenció apuntant que no té dubtes que tindran "el consens amb totes les administracions, estatals, autonòmiques i locals" i va destacar que l'ampliació "farà possible la connectivitat de Barcelona al món i del món a Barcelona", destacant que de les 40 connexions amb el món que hi ha actualment, es passarà a 80.

GRUPS DE TREBALL I COMPAREIXENCES

Per la seva banda, Lluís Moreno, president de la Comissió, va explicar que s'han creat quatre grups de treball que aborden l'ampliació des dels punts de vista mediambiental, urbanístic, tècnic-legal (de governança i gestió econòmica) i gestió (de la infraestructura i del mercat).

Moreno admet que han rebut "molts documents i un total de 9 propostes" i assegura que s'estan "escoltant i analitzant des de tots els punts de vista". De la mateixa manera, ha admès que en aquest període han organitzat "compareixences" amb persones, partits polítics i entitats de tots els sectors, i que "fins al juny falten moltes". El president de la comissió, però, va dir que encara "volem escoltar enginyers, pilots, universitats,... però també amb entitats com Zeroport o SOS l'Hospitalet".

Segons el president de la comissió, el de Barcelona "ha de ser un aeroport del segle XXI i tendeix a no ser-ho" i va apuntar també que el que no pot seguir passant és que la riquesa que genera el Prat "alimenti les ampliacions d'aeroports com Barajas", afegint que tot aquest impacte econòmic "s'ha de quedar a casa nostra".

Quan acabin les converses amb tots aquests agents, es farà arribar les conclusions a la Generalitat i serà aleshores quan s'establirà un diàleg amb el govern de Catalunya.

SENSE VALORAR LES PROPOSTES

Fins ara, han transcendit dos tipus de propostes d'ampliació: allargar una de les pistes que ja existeix o construir-ne una altra sobre el mar (com passa en infraestructures d'Àsia, com els aeroports de Kansai, al Japó, o de Hong Kong).

En aquest sentit, tant Moreno com l'expert en aeronàutica Òscar Oliver van declinar fer comentaris ni valoracions sobre les propostes que els han arribat fins ara. "No volem especificar-les, perquè seria condicionar i desqualificar o sobrequalificar", va apuntar.

Igualment, Moreno va apuntar que cadascuna té "avantatges i inconvenients", justificant el debat que generen, i va ironitzar que "si estés clar que hi ha una de millor ja podríem tancar la comissió". També va apuntar que "no sabem si presentarem una proposta o més, tot és possible".

En la seva intervenció final, Moreno va dir que estan pensant tant "què pot per l'aeroport per l'entorn com què pot fer l'entorn per l'aeroport". En la mateixa línia, Alícia Casart, directora del Gabinet d'Estudis d'Infraestructures de la Cambra de Comerç de Barcelona, va apuntar que l'ampliació és "una gran oportunitat".

L'ASSOCIACIÓ D'ENGINYERS AERONÀUTICS APOSTA PER UNA SOLUCIÓ COMPATIBLE ENTRE EL DELTA DEL LLOBREGAT I LA MILLORA DE L'AEROPORT

Lluís Sala, el vicepresident de l'Associació d'Enginyers Aeronàutics a Catalunya, ha explicat a CatalunyaPress que "la pista al mar és molt complicada, ja que produeix una distorsió molt seria amb el trànsit per portar els avions des de la pista del mar fins a les terminals". Entre aquesta proposta i la d'allargar la pista existent, les dues que més acollida tenen fins al moment, Sala es decanta per "enfocar-ho d'una manera diferent", ja que seria més convenient "cercar una forma de millorar el Delta del Llobregat per fer-ho compatible amb una millora de la capacitat de l'aeroport de Barcelona".

Exemple virtual de com quedaria l'aeroport de Barcelona amb la pista sobre el mar / @EP

A més, ha apuntat en que és necessari valorar si de veritat cal ampliar l'aeroport, perquè, segons ell, "tindrem moltes dificultats per ser un gran hub europeu". "Cal ampliar la capacitat de l'aeroport de Barcelona i per fer-ho, potser estem obligats a ampliar l'Aeroport. De quina manera? Això és el que hauran de treballar els tècnics per fer una proposta en aquest sentit", apunta.