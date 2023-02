Socorrista de la platja / Freepik

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha declarat nul l'acomiadament efectuat sobre Jordi, un treballador de Pro-Activa Serveis Aquàtics SL , per haver creat una secció sindical per demanar millores a les condicions laborals. Tal com ha explicat la CGT Baix Llobregat a CatalunyaPress, a la tardor del 2020 es va constituir la secció sindical de Pro-Activa, l'empresa creada per l'activista Oscar Camps (fundador de l'ONG Open Arms el 2015 per rescatar immigrants de les costes de Lesbos).

El juny del 2021, Jordi, que era Secretari General de la Secció Sindical de la CGT Socorristes Castelldefels i que havia treballat durant tres anys com a socorrista a les platges de Castelldefels a l'empresa citada, ho van acomiadar.

Ja havien passat 15 dies de l'inici de la nova temporada, i el sindicat explica que l'empresa Pro-Activa va reconèixer haver-lo acomiadat de manera improcedent. Per tant, l'agrupació denuncia que l'única motivació del seu acomiadament va ser la creació de la xarxa sindical, l'objectiu de la qual era obtenir millores per a la protecció solar.

Ara, l'empresa Pro-Activa està obligada a readmetre'l després que el TSJC hagi declarat nul el seu acomiadament i, segons informa el sindicat, la indemnització per danys i perjudicis que haurà de pagar rondarà els 6.000 euros.

Des de la secció sindical, lamenten que algú com Oscar Camps , que ha estat capaç de fundar una ONG per ajudar milers de migrants, també sigui capaç d'acomiadar algú per reclamar per unes condicions dignes de treball.

Per entendre el conflicte és important separar l'empresa de l'ONG: Pro-Activa va néixer el 1999 per "liderar la professionalització del salvament aquàtic al nostre país i garantir la seguretat de totes les persones en qualsevol entorn aquàtic", tal com es descriu a la web, mentre que l'ONG va néixer el 2015 per "protegir al mar aquelles persones que intenten arribar a Europa fugint de conflictes bèl·lics, persecució o pobresa".

PRO-ACTIVA NEGA LES ACUSACIONS i PRESENTA UN RECURS

CatalunyaPress ha contactat amb Pro-Activa per obtenir la seva versió dels fets. Oriol Canals , director general de Pro-Activa, ha negat que a Jordi se l'acomiadés per crear una secció sindical, sinó que és degut a un tema purament "laboral". A més, ha afirmat que recorreran la sentència.

En una primera instància els van donar la raó a l'empresa, mentre que en segona instància, al TSJC, li han donat al sindicat. Per tant, serà el Tribunal Suprem qui decideixi la destinació final daquest conflicte laboral. "És un tema que està als jutjats i als jutjats continuarà perquè presentarem un recurs", explicava Canals.

Pel que fa als motius que van propiciar la creació de la secció sindical , no ha volgut donar més declaracions sobre això. "Nosaltres treballem amb 400-500 persones durant tota la temporada i fa més de 20 anys que fem el mateix. Tenim casos puntuals que succeeixen, però no entrarem a discutir la motivació de la denúncia", ens explicaven.

Sobre Oscar Camps, ha afirmat que pràcticament ja no té vinculació amb l'empresa Pro-Activa, ja que dedica pràcticament el 100% del temps a l'ONG Open Arms.