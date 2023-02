Juan Mª Moreno, president de la Junta d'Andalusia juntament amb tots els premiats / Endesa

Endesa ha estat reconeguda per la Junta d'Andalusia als XXVI Premis Andalusia de Medi Ambient (PAMA) , convertint-se en la primera companyia energètica que rep aquest guardó en la categoria de Conservació, Biodiversitat i Desenvolupament Sostenible .

Aquesta distinció premia aquells treballs, actuacions o iniciatives andaluses destinades a la conservació del medi natural, a la preservació de la biodiversitat, dels hàbitats, les espècies de fauna i flora i els ecosistemes i que propiciïn, alhora, el desenvolupament sostenible de Andalusia.

L'acte de lliurament ha estat presidit pel president de la Junta d'Andalusia, Juan Manuel Moreno Bonilla , juntament amb el conseller de Sostenibilitat, Medi Ambient i Economia Blava, Ramón Fernández-Pacheco Monterreal , els quals han lliurat aquest guardó al director general de Endesa a Andalusia, Extremadura, Ceuta i Melilla, Rafael Sánchez Durán , per la contribució d'Endesa a la protecció, conservació i difusió dels valors ambientals a Andalusia.

Per part seva, el director general d'Endesa a Andalusia, Extremadura, Ceuta i Melilla, Rafael Sánchez Durán, ha assenyalat que “aquest premi posa en valor el treball que Endesa desenvolupa des de fa anys per a la cura del medi ambient i demostra que la producció i distribució denergia elèctrica, especialment la generada a partir de fonts renovables, és compatible amb la protecció de la biodiversitat”.

Per a la protecció de la rica avifauna present a la comunitat andalusa, Endesa ha impulsat iniciatives que van des de la instal·lació de nius per a la població de l'Àguila Pescadora a les províncies de Cadis i Huelva, la recuperació de poblacions de Xoriguer Primilla a Màlaga, mitjançant la seva cria i posterior alliberament, o el projecte LIFE Eurokite per a la reintroducció del Milano Real a la província de Huelva, a través de la solta d'espècies portades des d'Anglaterra.

Un altre factor que ha estat decisiu per a la concessió d'aquest guardó ha estat el constant compromís d'Endesa per desenvolupar estudis que contribueixin a tenir cura dels ecosistemes . Per això, Endesa ha promogut projectes de recerca que demostren l'impacte que produeix l'assentament i l'expansió d'algues invasores exòtiques a la badia de Cadis o la conservació dels ratpenats que habiten a les centrals hidroelèctriques, com Endesa Bats.

RENOVABLES I BIODIVERSITAT

En aquest guardó també s'ha valorat el compromís d'Endesa per reduir la seva empremta de carboni i produir energia lliure d'emissions , mitjançant ecosistemes compartits entre el sector primari i les plantes solars. Aquest és el cas de la planta solar Las Corchas, ubicada al municipi sevillà de Carmona, un lloc a l'avantguarda de la sostenibilitat, on les abelles i les ovelles conviuen entre panells solars.

La decisió d'aquest premi també ha tingut en compte la contribució d'Endesa a la restauració del capital natural del Parc Natural de Doñana , a través de la seva iniciativa “Bosc Endesa”, per la qual ha reforestat més de 40 hectàrees d'aquest entorn que va ser devastat pel foc l'estiu del 2017.

En aquesta mateixa línia d'accions per a la preservació del medi ambient, Endesa té inscrites totes les instal·lacions de generació amb el Sistema Ambiental EMAS i té registrada la seva empremta de carboni des de l'any 2013. Així mateix, Endesa disposa des de l'any 2016 dels segells ' Calculo' i 'Reduzco', i el 2017 i 2018 ha afegit el segell 'Compenso', sent la primera empresa energètica espanyola a aconseguir els tres segells distintius del millor exercici nacional en matèria de canvi climàtic. A nivell autonòmic, Endesa també està inscrita al Registre del Sistema Andalús de Compensació d'Emissions (SACE) des de l'any 2020.

El premi atorgat avui per la Junta d'Andalusia suposa el reconeixement al treball desenvolupat durant dècades per aquesta empresa, tant és així que, a la primera política ambiental d'Endesa aprovada i publicada el 1998, ja s'incloïa l'adopció de mesures per protegir les espècies de fauna i flora i els seus hàbitats.