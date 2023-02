Una lletrada de lAdministració de Justícia es manifesta. Foto: Europa Press



El Ministeri de Justícia i els representants dels Lletrats de l'Administració de Justícia (LAJ) han acabat aquest divendres 17 de febrer sense acord la reunió que les dues parts van iniciar ahir a la tarda per buscar una solució a la vaga indefinida que mantenen des del passat 24 de gener aquests treballadors, que exigeixen millores laborals.

La reunió s'ha prolongat 15 hores, des de les 17.00 del dijous 16 fins a les 08.15 d'aquest divendres 17, ha comunicat en una nota el Ministeri de Justícia, que ha atribuït la falta d'acord que els LAJ hagin "elevat les exigències respecte a les inicialment plantejades i sense plantejar cap altra alternativa”.

Des de la cartera dirigida per Pilar Llop han assenyalat els vaguistes per, a més de "negar-se a desconvocar" l'aturada per "avançar en el diàleg i la negociació", plantejar una nova proposta al Ministeri augmentant les seves "exigències salarials" amb un plantejament que "suposaria una doble clàusula de connexió".

La nova proposta presentada dels Lletrats, segons la nota que ha difós Justícia aquest mateix matí, "insisteix a mantenir la clàusula d'enganxament, que suposaria referenciar la quantia de les retribucions a les dels jutges i magistrats".

Justícia avança que ha proposat al comitè de vaga estudiar una millora de salari però "basada en els grups de població a les destinacions dels lletrats, que beneficiaria especialment els LAjs amb salaris més baixos, qüestió que els negociadors han rebutjat". Per a Justícia, l'actitud dels Lletrats ha estat "insòlita i contrària a qualsevol lògica negociadora". "Quan un s'asseu a una taula de negociació ha de partir de les demandes inicialment plantejades i estar disposat a fer alguna concessió", ha considerat el secretari d'Estat, Antonio Tontxu Rodríguez.



"L'única proposta feta aquesta nit pels lletrats de l'Administració de Justícia demostra una clara falta de voluntat d'assolir qualsevol tipus d'acord", ha assegurat Rodríguez, que ha censurat la "tancada" del col·lectiu a "iniciar una veritable negociació, després de gairebé quatre setmanes de vaga", en què "els principals perjudicats estan sent els ciutadans".