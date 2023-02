Aire Barcelona @ep

La discoteca LGTBI+ Aire Chicas de Barcelona ha tancat temporalment per quadruplicar l'aforament permès després d'un control de la Guàrdia Urbana, ha informat Grupo Arena a les xarxes socials i l'alcaldessa, Ada Colau, en una resposta al comunicat dels gestors de la sala.

Segons ha explicat Colau en aquest comentari, fa uns mesos una noia va trucar al 112 des de l'interior del local "aclaparada perquè hi havia moltíssima gent" i la Guàrdia Urbana va comprovar que hi havia 570 persones quan l'aforament màxim era de 150.

"Aquesta és una infracció greu que posa en perill la seguretat de les persones i lògicament l'administració ha d'actuar i aplicar la legislació vigent", ha alertat la primera edil, que ha recordat que els espais de lleure han de complir totes les garanties de seguretat.

"Tant de bo us pugueu posar d'acord amb el titular de la llicència per regularitzar la situació i reprendre com més aviat millor l'activitat complint amb la normativa", ha expressat Colau al mateix comentari.

"MALINTENCIONADA GESTIÓ BUROCRÀTICA"



Per part seva, Grupo Arena ha al·legat en el seu comunicat que la decisió ha estat per motius aliens a la seva voluntat i "a conseqüència d'una malintencionada gestió burocràtica per part de la propietat del local".

Han assegurat que no han tingut opció a presentar al·legats i que se'ls ha avisat en un termini de 48 hores , i han criticat que el tancament temporal limita "l'accés a l'oferta de lleure LGTBI+ a Barcelona".

"Aquesta decisió, amb la impossibilitat de ser recorreguda per part de l'empresa, suposa un greuge greu cap a les nostres treballadores", han lamentat.