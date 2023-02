EuropaPress 4995264 entrada cementiri municipal ciutadella

Una comitiva judicial ha executat aquest divendres al matí l?exhumació dels pares d?un conegut empresari de Menorca, José María d?Olivar Despujol per una demanda de paternitat presentada per una dona que assegura ser filla il·legítima empresari i que pretén rebre la seva herència.

L'exhumació, acordada fa un mes pel titular del Jutjat d'Instrucció número 1 de Ciutadella, Juan Pablo Molina, s'havia assenyalat aquest divendres a les 11.00 hores, segons han informat fonts properes al cas.

El jutge va adoptar aquesta decisió perquè no es poden practicar les proves genètiques a les restes mortals de l'empresari, perquè va ser incinerat després de la mort fa uns anys; i perquè els germans biològics del difunt es van negar a sotmetre's a la prova d'ADN. Per això s'ha recorregut als que, segons la tesi de la demandant, serien els avis, tots dos morts fa més de 30 anys.

Una comitiva judicial encapçalada pel jutge ha acudit al cementiri vell de Ciutadella per obtenir les restes òssies de Carles d'Olivar i Olives i Maria del Pilar Despujol Pou. A l'acte hi han participat, a més del jutge, un secretari judicial, dos metges forenses i un auxiliar, personal del cementiri i els advocats de les parts personades --de la demandant i dels dos nebots de l'empresari beneficiaris del testament--.

L'exhumació ha transcorregut amb normalitat i ha durat una mica més d'una hora. Als voltants del cementiri, amb presència policial, s?han congregat mitjans de comunicació per gravar l?arribada de la comitiva.

Després d'obtenir el material genètic, s'ha aixecat acta i s'han precintat les mostres, que es remetran a l'Institut Nacional de Toxicologia a Barcelona per analitzar-les. Els resultats podrien arribar en un o dos mesos.

Al cementiri també hi ha acudit una familiar, però no ha estat present a l'acte d'exhumació perquè no és part del procediment.

DEMANDA PER UNA HERÈNCIA MILIONÀRIA



Al litigi que tramita el Jutjat a Menorca, la dona lluita per una important herència que, si no es reconeixia el seu parentiu amb l'empresari, seria per als nebots d'aquest, segons va explicar el despatx d'advocats que assisteix la dona, Bufete Osuna. L'empresari els va nomenar expressament com els hereus de tot el seu patrimoni al testament, deixant fora la seva presumpta filla il·legítima.

La demandant és una dona septuagenària resident a Andalusia, i al seu certificat de naixement apareixia com a filla de mare soltera. Assegura que la seva mare, de Barcelona, va tenir una relació als anys quaranta amb l'empresari sense haver contret matrimoni, i amb una certa diferència d'edat entre tots dos.

El bufet d'advocats contextualitza que a l'època aquest naixement es considerava "un escàndol absolut" i que es va produir un distanciament entre tots dos fins que la relació "va acabar per trencar-se". L'empresari --un "milionari", segons el despatx d'advocats-- vivia entre Menorca i Barcelona i era solter.

Tot i això, els advocats indiquen que la relació entre la demandant i l'empresari era cordial, que tots dos es van reunir diverses vegades, i que encara que ell mai reconegués registralment la seva paternitat, suposadament sí que ho feia a l'esfera privada.

En aquest sentit, a la seva demanda la dona va aportar cartes intercanviades entre la mare i el possible pare, en què es reconeixeria l'embaràs. A més, el despatx jurídic indica que, amb mediació d'una tercera persona perquè l'empresari acceptés la paternitat, aquest va començar a pagar quantitats de diners i es va fer càrrec dels costos del col·legi, posant a la nena el seu cognom en papers de l'escola i altres registres.

PALAUS, FINQUES, OBRES D'ART I EMPRESES



Amb aquesta demanda la dona pretén que es reconegui el seu dret a heretar "un immens patrimoni" repartit entre Catalunya, les Balears i Andalusia, compost de "palaus, terres rústiques, vivendes, joies, obres d'art, empreses i metàl·lic en bancs", segons el seu advocat, Fernando Osuna.

Després d'haver descartat altres opcions, el jutge va acceptar la petició de la demandant perquè s'exhumi els pares de l'empresari, com a únic recurs viable per determinar el parentiu mitjançant una prova d'ADN.