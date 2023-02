Arxiu - Façana del Palau de Justícia de Catalunya, seu del TSJC i de l'Audiència de Barcelona.

La sala d'apel·lacions del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha rebaixat quatre condemnes per delictes sexuals en revisar-les en aplicació de la llei de 'només sí que és sí', com consta a les sentències.

La primera rebaixa de set a cinc anys de presó la condemna per agressió sexual a un home que també va ser condemnat a set mesos de presó per trencament de mesura cautelar, en saltar-se l?ordre de prohibició de comunicació amb la víctima a Barberà del Vallès (Barcelona) ).

L'home va ser condemnat per agredir sexualment la víctima --amb qui havia mantingut una relació sentimental en el passat-- en tancar-la amb una cadena de bicicleta al seu domicili i agredir-la sexualment, encara que ella "plorava i es negava a aquestes relacions".

Una altra sentència ha rebaixat de sis a quatre anys la condemna per violació a un home que, el setembre del 2019, va fer relacions sexuals no consentides amb una dona a Vic (Barcelona), després d'haver-la conegut accidentalment a la sortida d'un supermercat i amb qui havia coincidit posteriorment passejant els seus respectius gossos.

L'acusat la va convidar a casa seva i li va preguntar si volia mantenir relacions sexuals, davant del que la dona es va negar, i ell la va despullar "amb força" i la va penetrar fins a ejacular.

El TSJC també ha rebaixat un any la pena per agressió sexual a un home que va ser condemnat a un total de 28 anys i quatre mesos de presó per dues agressions sexuals, un tercer intent, un robatori, dos furts i un delicte de lesions lleus.

L'acusat va contactar amb dones a qui oferia un lloc de treball i quedava amb elles "sota el pretext de parlar de les condicions del contracte".

En aquell moment, aprofitava per "atacar-les sexualment i apropiar-se totes les seves pertinences", i l'acusat ho va fer amb diverses víctimes a Pallejà, Sabadell, El Papiol i Molins de Rei (Barcelona), entre altres localitats.

Una altra sentència revisada ha rebaixat la pena de sis anys i mig a quatre i mig per un delicte d'agressió sexual a un home que va conèixer una noia de 17 anys en una discoteca de Cadaqués (Girona), amb qui van intercanviar petons consentits i, a el moment en què ell li va començar a fer tocaments, ella li va demanar que parés.

L'acusat "no va fer cap cas" i la va empènyer contra la paret, la va immobilitzar i la va agredir sexualment fins que ella va aconseguir escapar-se i va demanar ajuda.

En una cinquena sentència, el tribunal revoca la multa per un presumpte delicte de lesions a un home que també va ser condemnat a Barcelona per intentar agredir sexualment una noia a qui va oferir diners a canvi de sexe i ella es va negar.

Si escau, la condemna a tres anys i mig de presó per l'intent d'agressió sexual va ser substituïda per l'expulsió d'Espanya durant cinc anys.