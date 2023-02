Carnaval a Port Aventura @ep

La festa més boja de l?any ja ha arribat. Tot està llest per celebrar aquesta festivitat on regna el descontrol i permissivitat. Persones disfressades recorreran els carrers del país tenyint de color cada ciutat. Tot i això, no tot és possible a Carnaval: algunes disfresses et podrien portar a acabar la festa de forma desagradable, amb una multa, i per això a CatalunyaPress hem realitzat una 'llista negra' amb les disfresses prohibides durant aquestes festes.

Per començar, cal tenir clar un concepte: no és el mateix disfressar-se i que sigui evident que portem un vestit, que enganyar els altres amb una indumentària realista” .

En aquest sentit, està prohibit disfressar-se de qualsevol figura que representi una institució oficial de l'Estat, com ara Mossos d'Esquadra, Policia Nacional, Guàrdia Civil o professionals amb uniforme. És possible fer servir una disfressa que no sigui l'uniforme real, però si fos una rèplica exacta ja et podrien multar.

Així ho va comunicar la Policia Nacional a través de Twitter, assegurant que s'estaria incorrent en un delicte d'“usurpació de funcions”.

El mateix passa amb les disfresses de bomber i metge. Si algú anés a un centre sanitari i fingís ser un doctor o infermer mentre està disfressat, estaria incorrent en el mateix delicte. O si intervingués en alguna situació d'emergència disfressat de bomber.

De la mateixa manera, també estan prohibides les disfresses que puguin crear una situació de perill en un espai públic. Un exemple són els vestits de terroristes o sicaris , que podrien causar terror en un lloc públic.