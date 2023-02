Noces / Freepik

El comitè de vaga ha instat els lletrats de l'Administració de Justícia (LAJ) a expedir el pagament de pensions ia celebrar casaments davant de la "previsió de l'allargament de la situació de conflictivitat" amb el Ministeri que dirigeix Pilar Llop i la decisió del cos de continuar amb la vaga indefinida que van començar el 24 de gener passat a la recerca de millores salarials.

En un comunicat, el comitè de vaga ha explicat que adopta aquesta mesura "atès els perjudicis causats als ciutadans i altres operadors jurídics per uns serveis mínims abusius establerts pel Ministeri per guanyar la dada de les xifres, i un catàleg de serveis essencials clarament deficitari i donada la incompetència del Ministeri en no protegir els més vulnerables".

Els signants han recomanat als LAJ que, "en un exercici de responsabilitat", s'expedeixin els manaments de pagament o transferència en relació amb les pensions d'aliments de menors i que se celebrin casaments als Registres Civils.

"D'aquesta manera el comitè de vaga expressa el seu compromís a causar el menor perjudici als ciutadans, altres operadors jurídics i sobretot als ciutadans com a destinataris principals del servei públic de la justícia", han subratllat les tres associacions convocants de l'aturada.

Al fil, han recomanat "intentar en la mesura que sigui possible, ateses les circumstàncies de vaga indefinida, avisar de les previsibles suspensions als professionals a fi d'evitar desplaçaments innecessaris".

El comunicat del comitè de vaga té lloc gairebé nou hores després que s'acabés sense acord la reunió que van iniciar ahir a la tarda amb el Ministeri per buscar una solució a la vaga indefinida.